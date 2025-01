La juez pide al gabinete de Sánchez que le explique por qué un asesor de Moncloa trabajó para su hermano

La juez Beatriz Biedma, que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha solicitado a la Presidencia del Gobierno que «a la mayor brevedad» le informe sobre los puestos que haya ocupado Luis María Carrero en esa institución. Quiere conocer los contratos laborales firmados, su fecha de inicio y final, y el motivo y fecha de la extinción de su relación laboral. Se trata del asesor de La Moncloa que trabajaba a su vez para David Sánchez Pérez-Castejón asistiéndole en distintos proyectos en su programa Ópera Joven, como reveló OKDIARIO.

Este periódico destapó un mail clave en la investigación. En él, Carrero se dirigía así a David Sánchez: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Por entonces, el asesor desempeñaba su actividad profesional en el Palacio de La Moncloa. En concreto, adscrito a la Unidad de Mensajes del Gabinete de Presidencia del Gobierno, bajo la dirección superior de Óscar López. El actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública fue director del gabinete de Pedro Sánchez, departamento en el que se inscribían las labores de Carrero, entre el 14 de julio de 2021 y el 6 de septiembre de 2024.

El correo en cuestión está fechado el 9 de julio de 2022. Por entonces, como corrobora el propio Luis Carrero, se encontraba trabajando en La Moncloa. El asesor ayudaba al hermano de Pedro Sánchez en un proyecto para promover sus óperas en Portugal. OKDIARIO reveló también las negociaciones con el Ministerio de Cultura para ponerlo en marcha. El departamento, entonces dirigido por Miquel Iceta, firmó un protocolo con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura el 12 de abril de 2023 para dar impulso a este plan, cuyo presupuesto ascendía a 6.038.400 euros.

Entre otras gestiones, Sánchez y Carrero colaboraron estrechamente para poner en marcha varios proyectos relacionados con Ópera Joven, el programa que el hermano del presidente del Gobierno dirigía en la Diputación de Badajoz. En otro caso, el hermano de Pedro Sánchez entabló contacto directo con el gabinete del entonces presidente de Portugal, António Costa, para una propuesta de colaboración transfronteriza con cargo a fondos de la UE. El asesor de Moncloa también le ayudó a diseñarlo.

Además, OKDIARIO ha ido publicando distintos correos intercambiados entre David Sánchez y este asistente. En uno de ellos, se desvela que el hermano del presidente del Gobierno recurrió al asesor de La Moncloa para recopilar distintas subvenciones a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Carrero le facilitó las ayudas directas -es decir, a dedo- que repartía el Ministerio de Cultura. Todo ello, mientras seguía trabajando para la Presidencia del Gobierno.

Cargo en la Diputación

A finales de 2023, Luis Carrero fue contratado por la Diputación de Badajoz como jefe de Sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas.

Este periódico también destapó las conversaciones entre Carrero y David Sánchez en relación con este puesto, que fue creado cuando aún estaba en la Presidencia del Gobierno trabajando para el hermano músico del presidente.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, David Sánchez se dirigía al asistente en un mail en el que, aparte de tratar sobre asuntos relacionados con las óperas, hablaron del nuevo cargo asignado al asesor: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo». La plaza se había creado apenas un mes antes, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, a la vista de estos mails, ya tenía destinatario.

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas [Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud] fue a lo largo de noviembre (sic). Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».