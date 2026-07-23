Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026: a qué hora es, dónde verlo online, qué premios reparte y cómo cobrar un boleto premiado

El Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026 vuelve este jueves 23 de julio con una de las citas solidarias más esperadas del año. La organización celebrará la 47.ª edición del sorteo desde Granada, donde miles de participantes estarán pendientes de los números premiados. Además de ofrecer la posibilidad de ganar importantes premios económicos, cada boleto contribuye a financiar programas de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad. Este año, como principal novedad, se repartirán 23.400 premios, el doble que en la edición anterior, con un valor superior a los siete millones de euros.

¿A qué hora es el sorteo y dónde verlo?

La gala comenzará a las 19:30 horas (hora peninsular española), aunque la emisión en streaming arrancará unos minutos antes. Los interesados podrán seguir el evento en directo a través de la página web oficial de Cruz Roja y de sus canales digitales, donde también se publicarán los números agraciados conforme avance el sorteo. Además, distintos medios nacionales realizarán un seguimiento en tiempo real con la actualización de los premios.

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Los premios más importantes

El boleto mantiene un precio de 6 euros y permite optar a algunos de los premios más elevados de este sorteo solidario. El primer premio está dotado con 3 millones de euros para un único boleto de una única serie. También habrá un segundo premio de 1 millón de euros, un tercero de 500.000 euros, tres cuartos premios de 250.000 euros cada uno y tres quintos premios de 100.000 euros.

A ellos se suman miles de premios adicionales para números con coincidencias parciales, como las cuatro últimas cifras de los principales premios, las tres últimas cifras del primer premio y los números inmediatamente anteriores a los boletos agraciados. Gracias a este sistema, las posibilidades de obtener algún premio aumentan considerablemente respecto a otros sorteos.

¿Cómo cobrar el boleto si está premiado?

Los boletos premiados podrán hacerse efectivos en las oficinas informatizadas de Correos repartidas por toda España o directamente en las oficinas de Cruz Roja, donde también existe la posibilidad de recibir el premio en oro cuando corresponda. Los premios caducan a los 90 días naturales desde la celebración del sorteo, por lo que la organización recomienda comprobar cuanto antes si el número ha resultado premiado.

En los premios superiores al mínimo exento fijado por la legislación española se aplicará la correspondiente retención fiscal. Como ocurre con el resto de sorteos de ámbito nacional, Hacienda retiene el 20 % de la cantidad que exceda de 40.000 euros.

Más que un sorteo de lotería

Más allá del reparto de premios, el Sorteo de Oro constituye una de las principales vías de financiación de Cruz Roja Española. La recaudación permite mantener programas de atención a personas mayores que viven solas, apoyo a familias vulnerables, asistencia a víctimas de violencia de género, ayuda a refugiados, proyectos de empleo, material escolar para menores y numerosas iniciativas sociales desarrolladas en todo el país.

Bajo el lema «Lo que hacemos por las personas vale oro», la edición de 2026 vuelve a combinar la ilusión del premio con el compromiso solidario. Cada boleto adquirido no solo ofrece la posibilidad de ganar una importante cantidad económica, sino que también contribuye a mejorar la vida de miles de personas que reciben el apoyo de la organización durante todo el año.