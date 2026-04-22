Cruz Roja alerta a sus voluntarios de una nueva oleada de pateras a Baleares del 27 de abril al 3 de mayo

Cruz Roja alerta a sus voluntarios de una nueva oleada masiva de pateras a Baleares del 27 de abril al 3 de mayo, según consta en un correo electrónico enviado por la entidad y al que ha tenido acceso OKBALEARES. En dicho email, se les emplaza a tener máxima disponibilidad para atender a los inmigrantes ilegales que llegarán a las costas de las Islas en las fechas indicadas.

Por ello, Cruz Roja les ha remitido un formulario con un cuadrante donde el voluntario en cuestión puede indicar a la entidad su disponibilidad para participar en las intervenciones denominadas de «primera respuesta a la población inmigrante de la semana». «Y agradeceros una semana más vuestra disponibilidad», remarca la entidad.

Además, para facilitar las cosas a los voluntarios, la ONG adjunta un enlace con un tutorial para rellenar el citado cuadrante, recordando la necesidad de responder a todos los campos con nombre, apellido, teléfono y el perfil en cuestión asignado al proyecto de actividad.

Además, también adjunta la guía básica donde el voluntario podrá consultar las consideraciones a tener en cuenta para participar en la intervención de recepción de los inmigrantes que llegan en patera a las costas de Baleares.

Precisamente, la alerta de Cruz Roja a sus voluntarios se produce en unas semanas donde el buen tiempo que está reinando en Baleares va a facilitar la llegada de más pateras a las Islas, por lo que las cifras de récord que padece Baleares en inmigración ilegal, por la más que consolidada ruta de Argelia, se pueden seguir disparando, como viene sucediendo año tras año desde que Sánchez gobierna.

Baste indicar que en el primer cuatrimestre del año y hasta el presente mes de abril ha crecido un 20%, mientras, por contra, ha caído un 80% en Canarias. En el caso de Baleares, ya son casi 1.400 los inmigrantes que han llegado de forma irregular por vía marítima. Esta misma semana, desde el domingo, el goteo ha sido constante y así parece que seguirá siendo a lo largo del año.

En relación a la avalancha de inmigración ilegal a Baleares, hay que apuntar la reciente presentación de un informe sobre la ruta Argelia-Baleares realizado por el Observatorio de las Migraciones del Mediterráneo (Omimed) de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Baleares concentró el 22% del total de llegadas de pateras a España durante 2025, en contraste con el panorama nacional, donde las llegadas totales se redujeron un 46,4% ese año respecto al anterior.

Los investigadores destacan que el número de llegadas a las Islas entre 2020 y 2025 se ha multiplicado por cinco, con un total de 7.321 migrantes que han llegado a Baleares en patera entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Por ello, la ruta de Argelia se ha consolidado como la que más crecimiento presenta, con un 22 % en comparación con otras como la de Canarias. En relación a los orígenes de los inmigrantes, también se están diversificando y el 50% son de origen subsahariano, con un aumento notable de mujeres y niños, víctimas potenciales de trata.

El estudio también ha reflejado que en 2025 llegaron 614 menores a Baleares, de los cuales 497 no estaban acompañados.