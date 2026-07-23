Jenni Hermoso podría volver al Atlético de Madrid este verano. La veterana futbolista tiene contrato con el Tigres de México hasta diciembre, pero quiere salir y busca un acuerdo que le permita dejar el club en este mismo mercado. Después de cuatro años en el país norteamericano, estaría valorando salir de allí y regresar a España, donde el Atlético vuelve a ponerse en su camino. Sería la tercera etapa de la delantera con la elástica rojiblanca, puesto que ya la vistió entre 2006 y 2010 y en la temporada 2018-2019.

La opción ha ido ganando fuerza en los últimos días, más aún si se tiene en cuenta su situación como internacional. Después de ser llamada a filas por Sonia Bermúdez tras la Eurocopa, en la que no fue convocada por su enfrentamiento abierto con la entonces seleccionadora, Montse Tomé, ha dejado de entrar en los planes. No ha disputado ninguno de los seis partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2027, donde España defenderá el título. Pero allí quiere estar y, por eso, pretende realizar un movimiento que la permita volver al foco y ser tenida en cuenta para esa cita.

Según ha informado en las últimas horas la periodista Sandra Riquelme, el regreso de Jenni al Atlético puede hacerse realidad. La futbolista está buscando la forma de pactar una salida del Tigres para poder regresar a la Liga F y enrolarse por tercera vez en el Atlético de Madrid, donde ya comenzó su dilatada carrera y donde regresó en 2018 para escapar de una mala aventura en el PSG.

En las últimas horas, la operación ha ido ganando enteros para producirse. Son varias las opciones que tiene Hermoso para prorrogar su carrera, más allá de seguir en Tigres, con el que termina contrato en diciembre. Todas esas propuestas son de una mayor dotación económica, pero en la cabeza de la delantera de Carabanchel únicamente hay un objetivo, que es el de estar en el próximo Mundial 2027. Tiene un año para convencer a Sonia Bermúdez y regresar a las convocatorias de la selección española, por lo que la mejor opción para ponerse de nuevo en el foco es una que es conocida de sobra por ella, como la Liga F y el propio Atlético.

Con el club rojiblanco guarda una gran relación, como se pudo comprobar sin ir más lejos en agosto de 2023. Tras lo sucedido con Luis Rubiales en la final del Mundial, la entidad se volcó con la que fuera su futbolista, que en ese momento militaba en las filas del Pachuca. De hecho, le mostraron su apoyo en un partido que se celebró unos días después, en un homenaje en el que además estuvo presente.

Un regreso atractivo para la Liga F

La Liga F se encuentra este verano en una profunda remodelación. La falta de competitividad se ha acentuado, provocando que varias de las grandes estrellas se marchen. Ya ni siquiera el Barcelona es capaz de retenerlas, puesto que Alexia Putellas ha dejado el club para marcharse a una Women’s Super League de Inglaterra que cada temporada cuenta con más talento español. Además de las azulgranas, el Real Madrid y el Atlético han sufrido un importante éxodo que obliga a la patronal a tomar medidas.

Entre las más llamativas e ilusionantes se encuentran la de contar con Gasol 16 Ventures como nuevo inversor. Un total de 55 millones de euros desembolsará Pau en los próximos años para potenciar el crecimiento de la competición española y poder equipararla al resto de grandes del mundo. El regreso de Jenni le daría un nuevo impulso mediático a una Liga venida a menos en las últimas campañas, en las que el Barcelona no ha tenido ni siquiera algo parecido a un rival.