Como apuntaban las apuestas el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés sin cambios en su reunión de hoy, 23 de julio, después de haberlos elevado 25 puntos básicos en junio y haber situado la facilidad de depósito en el 2,25%.

En otras palabras, Lagarde ha cumplido con el guión previsto. Más allá de esta pausa, sin embargo, el escenario se vuelve mucho menos previsible y el organismo podría verse obligado a adoptar medidas más contundentes de lo esperado.

El BCE necesita tiempo para evaluar el impacto de la subida anterior y comprobar hasta qué punto la evolución del conflicto en Irán y Oriente Medio, especialmente a través del encarecimiento de la energía, obliga a endurecer de nuevo la política monetaria para contener la inflación. Las últimas previsiones del organismo apuntan a una inflación media del 3% en 2026 y del 2,3% en 2027, todavía por encima de su objetivo del 2%.

Mirada puesta en septiembre

Por tanto, la siguiente respuesta del BCE podría llegar en septiembre con un nuevo incremento de 25 puntos básicos. A partir de ahí, habrá que observar cómo evoluciona el conflicto geopolítico y en qué medida termina trasladándose a los precios de la energía, los bienes y los servicios.

Según Pedro Ruiz, analista de kelisto, señala que los mercados ya dan prácticamente por descontada una subida de 25 puntos básicos en septiembre aunque contemplan la posibilidad de un segundo incremento de aquí a comienzos de 2027.

En este contexto, el euríbor a 12 meses se mueve en torno al 2,8%, reflejando unas expectativas de tipos más elevados durante más tiempo.

Por otro lado, el calendario político estadounidense podría actuar como elemento de contención. Las elecciones legislativas de medio mandato se celebrarán a principios de noviembre y la prolongación del conflicto, especialmente si continúa impulsando los precios de la energía y la gasolina, podría aumentar el coste electoral para el Partido Republicano.

Esto podría incentivar a la Administración de Donald Trump a buscar una desescalada, aunque se trata de una variable política difícil de anticipar y cuyo desenlace dependerá de la evolución del conflicto.

Qué se espera de cara al cierre de 2026

En definitiva, de cara a los próximos meses no el experto espera una vuelta a las fuertes subidas de tipos de 2022 y 2023, sino movimientos más limitados y muy dependientes de los datos.

El escenario más probable pasa por una pausa en julio y una o dos subidas adicionales de 25 puntos básicos entre septiembre y comienzos de 2027 si la inflación continúa mostrando resistencia y se producen efectos de segunda ronda.

Para los ahorradores, esto significa que todavía podrían registrarse mejoras puntuales en la remuneración de cuentas y depósitos durante el verano y el inicio del otoño, aunque no todas las entidades trasladarán los movimientos del BCE con la misma rapidez ni intensidad.