Los Mossos pusieron trabas a la denuncia del vigilante despedido por llevar la bandera de España en el cinturón

El vigilante de seguridad expulsado de su trabajo por el festival Festiuet de Salou (Tarragona) por llevar un pasador con la bandera de España en su cinturón ha puesto una denuncia formal a los Mossos d’Esquadra acusándoles de ponerle trabas para denunciar los hechos constitutivos de un delito de odio y discriminación.

Fuentes policiales admiten que el vigilante acudió el día de los hechos, 17 de julio, a la comisaría de Salou-Vila-Seca a poner una denuncia explicando que cuando estaba realizando sus tareas de seguridad se le acercó el jefe de seguridad del festival y le espetó: «Este es un festival de independentistas en la república catalana y hoy no toca llevar esto, o te lo quitas o no trabajas» mientras le señalaba la pequeña bandera de España de 5 centímetros que lucía en su cinturón.

El vigilante, indignado con el festival, no con la empresa de seguridad que le había contratado y no le hizo ningún tipo de reproche, acudió a denunciar, pero según su relato, en la comisaría un caporal de los Mossos d’Esquadra se negó a recoger su denuncia. El agente argumentó que los hechos no eran un delito de discriminación, sino un asunto meramente laboral, cuando no un simple desacuerdo, que no podía ser penalmente denunciable.

Hasta cuatro mossos se negaron

El aspirante a denunciar tuvo que hablar con hasta cuatro responsables de la comisaría y finalmente tuvo que regresar a su casa sin poner la denuncia, sorprendido por la actitud de los policías, que le hicieron sentirse en una situación de indefensión absoluta al impedirle denunciar.

El rechazo a recoger la denuncia también pudo, según fuentes policiales, propiciar que no se consiga identificar al responsable de seguridad del festival y retrasar la investigación de los hechos.

La segunda vez sí le cogieron la denuncia

Un día después, el vigilante de seguridad decidió poner una queja formal contra los agentes que se negaron a recoger su denuncia, precisamente tras hablar con otros mossos que le explicaron que estaba en todo su derecho.

El lunes regresó a la comisaría y, sólo tras insistir durante horas y advertir que había interpuesto una queja oficial, los mossos accedieron a recoger su denuncia.

El relato del vigilante de seguridad arranca diez minutos después del inicio de su jornada, cuando supuestamente el jefe de seguridad del Festiuet se le acercó y le espetó que el evento era «un festival de independentistas y de la república catalana». Acto seguido, según la denuncia, este personaje «dirigió su atención a un pequeño elemento de tela situado en el ceñidor de servicio del querellante y que incorporaba los colores de la bandera española. Refiriéndose a dicho elemento, manifestó: En un día como el del evento, eso no tocaba».

«Si no te quitas la bandera, no trabajas»

Tanto en la denuncia ante los Mossos d’Esquadra como en la demanda que el vigilante ha puesto por un delito de odio y discriminación, la víctima cuenta que le explicó al jefe de seguridad que él había acudido simplemente a trabajar, tratando por igual y con respeto a todas las personas, cualquiera que fuese su pensamiento político o ideológico. Pese a dicha explicación, el jefe de seguridad «le manifestó de forma clara que, mientras llevase el elemento con la bandera española, no podría trabajar en el evento».

Según la denuncia, el jefe de seguridad intentó obligar al vigilante a renunciar a portar un elemento completamente legal que incorporaba los colores de la bandera de España, «exigiéndose dicha retirada no por razones de seguridad o uniformidad», sino por motivos políticos.

La oposición en Salou: «Es intolerable»

La diputada de Vox y portavoz de su partido en la oposición en Salou, Anabel Rodríguez, ha reaccionado denunciando el trato dispensado al trabajador por la organización del evento: «En un país libre y democrático, es intolerable que se discrimine a un trabajador por llevar la bandera de España en España».

«Esta es la crispación que fomenta el alcalde socialista de Salou, Pere Granados. Para disfrutar de un festival no hay que ser independentista», concluye la portavoz.