«Este es un festival de independentistas en la república catalana y hoy no toca llevar esto, o te lo quitas o no trabajas», son las palabras del jefe de seguridad del festival de música Festiuet de Salou a un vigilante de seguridad que trabajaba en el evento del pasado 17 de julio en Tarragona.

Así consta en la querella que el vigilante de seguridad ha puesto en los juzgados de Tarragona. El trabajador se negó a quitarse el pasador de su cinturón de trabajo con la pequeña bandera de España y se ha querellado contra el festival por los delitos de coacciones y de discriminación.

Las presiones contra el trabajador comenzaron diez minutos después del inicio de su jornada a las 20:00 horas de este viernes 17 de junio. El jefe de seguridad del Festiuet se le acercó y le espetó que el evento era «un festival de independentistas y de la república catalana». Acto seguido, según la denuncia, este personaje «dirigió su atención a un pequeño elemento de tela situado en el ceñidor de servicio del querellante y que incorporaba los colores de la bandera española. Refiriéndose a dicho elemento, manifestó: En un día como el del evento, eso no tocaba».

«Si no te quitas la bandera, no trabajas»

La querella relata que el vigilante explicó al jefe de seguridad que había acudido al festival simplemente a trabajar, tratando por igual y con respeto a todas las personas, cualquiera que fuese su pensamiento político o ideológico. Pese a dicha explicación, el jefe de seguridad «le manifestó de forma clara que, mientras llevase el elemento con la bandera española, no podría trabajar en el evento».

Los hechos descritos en la querella no hacen referencia a una discrepancia sobre la uniformidad del denunciante, ni a un problema laboral. Según la denuncia, la controversia radica en que, para seguir trabajando, el vigilante de seguridad debía renunciar a portar un elemento completamente legal que incorporaba los colores de la bandera de España, «exigiéndose dicha retirada no por razones de seguridad o uniformidad», sino por motivos políticos.

Igualmente, en su querella el vigilante de seguridad explica que no llevaba distintivos de ningún partido político, ni efectuó manifestación política alguna, ni realizó ningún acto que alterase la neutralidad exigible en el ejercicio de sus funciones.

Ante la alternativa que le impusieron de retirar el pasador con la bandera de España o dejar de trabajar, el vigilante se negó y se lo comunicó a la coordinadora de la empresa que llevaba la contrata de la seguridad para el festival, GRUPOTECTA. La coordinadora le pidió que no abandonase el servicio, ni le ordenó retirar el pasador con la bandera de España, sin embargo, no levantó la prohibición del jefe de seguridad del festival.

Ante la orden de quitarse el pasador o dejar de trabajar, el vigilante de seguridad se vio obligado a abandonar su trabajo y presentar en los juzgados de Tarragona la querella a la que ha tenido acceso OKDIARIO.