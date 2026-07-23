Alphabet, matriz de Google, obtuvo un beneficio neto de 112.107 millones de dólares (unos 98.000 millones de euros), lo que supone casi cuadruplicar sus ganancias (+298%) en comparación al mismo periodo del ejercicio anterior, debido sobre todo a la revalorización de su cartera de renta variable que suma casi 99.000 millones de dólares (86.800 millones de euros).

Por su parte, los ingresos de la compañía se elevaron hasta los 119.796 millones de dólares (105.000 millones de euros), un 24% más que hace un año, mientras que los costes y gastos totales alcanzaron los 79.026 millones de dólares (69.280 millones de euros), encareciéndose así un 21%.

De esta manera, la partida de ganancias neta por valoración de acciones e inversiones pasó de los 1.451 millones de dólares (1.272 millones de euros) de hace doce meses a los 99.000 millones de dólares de los últimos tres meses, explicando el impulso del beneficio neto del gigante tecnológico estadounidense.

El beneficio operativo se situó en los 40.770 millones de dólares (35.740 millones de euros), un 40% más, gracias al buen desempeño de los ingresos de la compañía.

La facturación de los servicios de Google se elevó hasta los 94.540 millones de dólares (82.880 millones de euros), un 15% más. En concreto, los ingresos del negocio de búsquedas aumentaron un 17%, hasta 63.271 millones de dólares (55.466 millones de euros), mientras que la facturación de Youtube aumentó un 13%, hasta 11.055 millones de dólares (9.700 millones de euros) y un 15% en las suscripciones, plataformas y dispositivos, hasta los 12.911 millones de dólares (11.318 millones de euros).

Sin embargo, los ingresos disminuyeron en un 1% en el negocio de redes, hasta 7.303 millones de dólares (6.400 millones de euros). De su lado la facturación del negocio en la nube aumentó un 82%, hasta 24.768 millones de dólares (21.713 millones de euros).

«Nuestras inversiones en IA están redefiniendo las posibilidades en todos los ámbitos de nuestro negocio», ha aseverado el consejero delegado de la matriz de Google, Sundar Pichai, para añadir que «nuestras populares funciones de IA están impulsando el crecimiento de las búsquedas. Los modelos de Gemini procesan ahora 22.000 millones de tokens de API por minuto y la aplicación Gemini cuenta con 950 millones de usuarios activos mensuales».

«Estos resultados sobresalientes demuestran que nuestro enfoque diferenciado e integral de la IA está generando un valor real y cuantificable para los consumidores, clientes y socios a nivel mundial», ha resaltado.