Mercadona tiene el perfume barato que no tiene nada que envidiar a los de alta gama: cuesta menos de cinco euros

Con el calor ya instalado y el verano prácticamente encima, cambian muchas cosas en el día a día, de modo que es ahora cuando comenzamos a buscar ropa más ligera, cocinamos comidas más frescas y, también, usamos perfumes que no resulten pesados y que se puedan usar sin pensar demasiado. En ese contexto, hay un perfume barato de Mercadona que está empezando a destacar más de lo habitual ya que su olor recuerda a los de alta gama pero su precio es inferior a los cinco euros.

No parece que un perfume como este que ahora te desvelamos vaya a ser gran cosa, pero lo cierto es que tiene algo que hace que cada vez más gente se fije en él. Cuesta sólo 3,30 euros y, aun así, su olor está sorprendiendo a quienes lo prueban. Se trata del mini eau de parfum Flor de Mayo Seashell, una fragancia pequeña, sencilla y pensada para el uso diario que se está colando en muchos neceseres este verano y no sólo por ser un perfume barato de Mercadona sino por como decimos, un olor que nos lleva a pensar directamente en la gama alta.

Mercadona tiene el perfume barato que no tiene nada que envidiar a los de alta gama

A veces, los productos más simples son los que mejor funcionan. Este perfume entra dentro de esa categoría. No tiene el precio ni la presentación de una fragancia de lujo, pero tampoco lo necesita. Su punto fuerte está en el aroma y en lo fácil que resulta usarlo en el día a día. Es de esos perfumes que no cansan, que puedes llevar al trabajo, a dar un paseo o incluso a la playa sin que resulte excesivo.

Además, al ser un formato de 45 ml, es cómodo de transportar. Cabe en cualquier bolso y eso hace que muchas personas lo utilicen como un perfume para reaplicar a lo largo del día, algo bastante habitual ahora que llega el verano.

A qué huele el Flor de Mayo Seashell

El perfil de este perfume es bastante claro desde el primer momento. Es dulce, con ese toque veraniego que recuerda a frutas y a cremas ligeras. Nada más aplicarlo se notan las notas de salida, donde aparece la piña junto a un matiz cremoso que recuerda al ron. Es una combinación que resulta fresca, pero con un punto diferente, más alegre que otros perfumes similares.

A medida que pasan los minutos, el aroma cambia y se vuelve más suave. Aparecen las flores blancas y la orquídea, junto a un toque de coco que equilibra la parte frutal y hace que el perfume no resulte empalagoso. Y al final llega lo que muchos destacan. Ese fondo de almizcle y azúcar tostado que deja un rastro dulce en la piel. Es lo que se conoce como un perfume gourmand, con ese punto goloso que recuerda a fragancias más caras.

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Por qué se está haciendo viral en redes

En las últimas semanas, este perfume ha empezado a aparecer en vídeos y recomendaciones, sobre todo ahora que el calor aprieta. No es raro. Tiene varios factores que juegan a su favor. El primero, el precio ya que por poco más de tres euros, mucha gente se anima a probarlo sin pensarlo demasiado. El segundo, es el olor ya que es directo, dulce y veraniego. Y el tercero, el formato. En redes se valora mucho ese tipo de productos prácticos, que puedes llevar encima y usar en cualquier momento. Este encaja perfectamente ahí.

Un perfume para usar sin pensar demasiado

No todo el mundo busca una fragancia compleja o exclusiva. En verano, muchas veces se prioriza lo práctico. Este perfume responde justo a eso. No es para ocasiones especiales ni pretende serlo. Es para el día a día, para salir de casa con algo que huela bien sin gastar demasiado.

También es una opción interesante para quienes no quieren invertir en un perfume caro para esta época del año, donde es habitual usarlo más veces o llevarlo encima. Incluso hay quien lo está utilizando como complemento a otras fragancias, aplicándolo a lo largo del día para refrescar el aroma.

Al final, el éxito de este tipo de productos suele venir por la suma de pequeños detalles. Un precio bajo, un olor agradable y un formato cómodo. El Flor de Mayo Seashell no destaca por una sola cosa, sino por el conjunto. Es accesible, fácil de usar y cumple lo que promete. Y en una época en la que apetece simplificar y no complicarse demasiado, este tipo de opciones ganan terreno. Y si además recuerdan, aunque sea un poco, a perfumes más caros, es normal que llamen la atención. Por eso, este pequeño frasco de Mercadona se está convirtiendo en una de esas compras rápidas que muchas personas repiten sin pensarlo demasiado.