El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una reunión con Xiaomi, la empresa tecnológica china señalada por espionaje en Estados Unidos, en pleno escándalo por los vínculos del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de China. El titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha recibido en la sede del Ministerio a los directivos de Xiaomi.

Según ha expresado a través de las redes sociales de la cartera del político socialista, la cita ha servido para abordar «los planes de expansión europea de la compañía» y también han podido explorar «oportunidades de inversión en España, poniendo en valor la fortaleza de nuestro ecosistema industrial y de automoción».

Todo ello después de que un grupo de nueve representantes políticos estadounidenses del Senado y del Congreso pidieran a Pete Hegseth, secretario de Estado de Guerra del Gobierno de Donald Trump, que incluyese a Xiaomi, junto a otras entidades chinas, en la lista 1260H. En ella, Washington incluye a las compañías que suponen un riesgo para la seguridad del país.

En enero de 2021, la administración estadounidense de Joe Biden publicó un listado con los nombres de las «compañías militares chinas que operan directa o indirectamente en Estados Unidos». Y desde entonces esa lista se ha ido actualizando con las nuevas compañías que suponen una amenaza para Estados Unidos.

Los nueve representantes políticos advirtieron al secretario de Estado de Guerra de Trump sobre el «creciente papel de Xiaomi en programas estatales de I+D de doble uso, universidades vinculadas a la defensa e investigación médica del EPL», tal y como desveló The Objective.

El ministro @jordihereub se reúne con una delegación de @Xiaomi. Se han abordado los planes de expansión europea de la compañía y explorado oportunidades de inversión en España, poniendo en valor la fortaleza de nuestro ecosistema industrial y de automoción. pic.twitter.com/CBY44a6x3p — Ministerio de Industria y Turismo (@minturgob) June 2, 2026

Estallido del ‘caso Zapatero’

La cita llega en un momento delicado para el Ejecutivo socialista después de que estallara el escándalo por la imputación de Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señaló al ex presidente socialista como el «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el ex presidente habría recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.

El auto del juez señala a una serie de sociedades y entidades de las que habría cobrado el entramado empresarial vinculado al amigo íntimo del ex presidente y fundador de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, alias Julito, y a Zapatero. Entre ellas, se menciona el lobby chino Gate Center, en el que el ex presidente socialista era presidente de su consejo asesor.

El ‘lobby’ prochino de Zapatero

Desde abril de 2022, Zapatero viene ejerciendo como presidente del Consejo asesor de Gate Center, un think tank con sede en Madrid que promueve el acercamiento entre España y China y que plantea que Europa debe mirar a Pekín tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Además, advierte que «claramente, la tendencia es que China adelante a Estados Unidos en el plano económico» en los próximos tiempos. El Gate Center también ha tenido como patrocinador al empresario chino Fangyong Du, alias Miguel Duch.

Duch ha sido también asesor del gigante asiático Huawei, compañía que contrató a la agencia de marketing de las hijas de Zapatero, denominada Whathefav.

El Gate Center, nacido en abril de 2022, es gestionado por Thinking Heads, la consultora que fundó Daniel Romero-Abreu, amigo de Zapatero y administrador de esta empresa, según consta en el Registro Mercantil. En la Junta Directiva del Gate Center se encuentra Feng Yi Zhang, responsable de la delegación en Asia y presidente de T Capital Group y Teng Shi Tecnology Group.

En los últimos años, bajo mandato del Gobierno de Pedro Sánchez, Thinking Heads ha obtenido ayudas públicas, incluido aquí un aval de Industria, y diferentes adjudicaciones de la Administración General del Estado.