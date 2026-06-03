¿Abren mañana los supermercados? Horario especial por el festivo del Corpus Christi en Mercadona, Carrefour, Lidl…

El Corpus Christi se celebra mañana jueves 4 de junio de 2026, pero lo primero que hay que tener claro es que no en todas partes se nota igual. Es un día importante, pero no es un festivo nacional y eso hace que, dependiendo de la ciudad, los supermercados abran con normalidad o que directamente, no levanten la persiana, que es lo que suele generar más dudas en días como este, de modo que la clave estará en saber dónde es festivo y qué va a pasar con las tiendas y supermercados en esas comunidades o en esas ciudades.

Si nos fijamos en el calendario laboral 2026, veremos que ciudades como Sevilla, y Toledo, y de hecho, gran parte de Castilla- La Mancha, sí que tienen marcado en rojo la fecha del 4 de junio ya que celebran el Corpus Christi, mientras que para el resto de España seguirá siendo laboral. Por ello, en estos lugares la actividad cambia bastante y se nota desde primera hora, con muchos comercios cerrados y menos movimiento del habitual. Sin embargo, en otras ciudades donde el Corpus no tiene carácter festivo, el día funciona como cualquier jueves y no hay cambios en los horarios. Por eso no hay una respuesta única. Depende de dónde estés y, dentro de eso, también de la cadena y del propio supermercado, porque no todos aplican exactamente la misma política.

Dónde es festivo el Corpus Christi este 4 de junio

El 4 de junio no aparece como festivo en toda España, pero sí en ciudades donde esta celebración tiene mucho peso. El caso más claro es Sevilla, donde el Corpus Christi es festivo local y donde buena parte del comercio, especialmente en el centro, permanece cerrado durante toda la jornada.

Algo parecido ocurre en Toledo, donde esta fecha es una de las más importantes del calendario local. Y a partir de ahí hay que mirar Castilla-La Mancha en conjunto, porque en muchas localidades también se considera festivo, como es el caso de Cuenca, aunque no siempre de forma homogénea. Esto hace que la situación cambie bastante según el punto concreto, incluso dentro de la misma comunidad autónoma, algo que suele despistar bastante.

Qué pasa con Mercadona, Carrefour o Lidl

Aquí es donde vienen las diferencias entre cadenas. No todas reaccionan igual ante un festivo como este, aunque hay algunas pautas que se repiten. Mercadona, por ejemplo, mantiene su política habitual y no abre en festivos, así que en ciudades donde el Corpus sí lo es, sus supermercados permanecerán cerrados durante todo el día.

En el caso de Lidl o Aldi, lo más frecuente es que sigan el mismo camino y tampoco abran, aunque a veces puede haber alguna tienda concreta que funcione, sobre todo si está en zonas con más tránsito. Conviene entonces hacer una consulta rápida a través de su página web.

Carrefour por otro lado, es la cadena que suele dar más margen. Algunos de sus supermercados sí abren, sobre todo los más pequeños o los que están en ubicaciones céntricas, aunque con horarios distintos a los habituales. Los hipermercados grandes, en cambio, suelen cerrar.

Castilla-La Mancha tendrá la mayoría de supermercados cerrados

Donde más se nota el festivo es en Castilla-La Mancha. En provincias como Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara o Albacete, el 4 de junio cambia bastante el ritmo normal y eso se traduce también en los supermercados.

Lo habitual es que la mayoría permanezcan cerrados, sobre todo en el caso de cadenas como Mercadona o Ahorramas, que directamente no abren. Carrefour, por su parte, reduce mucho su actividad y deja operativas sólo algunas tiendas muy concretas, normalmente vinculadas a gasolineras o zonas de paso. Por otro lado, el pequeño comercio juega más con el horario y sí puede abrir durante la mañana, aunque eso depende de cada municipio y no es algo general.

En Sevilla tendremos pocas opciones abiertas

En Sevilla, donde el Corpus es uno de los días más señalados del año, la situación es bastante clara. La mayoría de supermercados no abrirán, especialmente los de grandes cadenas. Aun así, hay excepciones. Algunos Carrefour sí estarán operativos, con horarios especiales, y también ciertas tiendas de cadenas locales que optan por abrir en franjas concretas. Pero más allá de esos casos puntuales, lo normal es encontrarse con bastantes persianas bajadas durante buena parte del día, sobre todo en el centro.

Con todo esto, lo más práctico es no dar nada por hecho. En días como el Corpus Christi, lo que ocurre en una ciudad puede no tener nada que ver con otra, y dentro de la misma ciudad puede haber diferencias entre supermercados. Lo más recomendable sigue siendo consultar el horario concreto de cada tienda antes de desplazarse. Las propias cadenas lo actualizan en sus páginas web y es la forma más rápida de evitar dar vueltas para nada. En los sitios donde no es festivo no habrá problema y todo funcionará como siempre. Pero en lugares como Sevilla o buena parte de Castilla-La Mancha, si no lo miras antes, es fácil encontrarte con el supermercado cerrado.