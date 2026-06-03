Alerta de la AEMET en Canarias: rachas de viento muy fuertes y temperaturas que superan los 30 grados

Rachas de viento muy fuertes y temperaturas que superan los 30 grados, la AEMET en Canarias lanza una alerta. Es importante estar preparados para lo que está por llegar una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

El viento puede acabar siendo protagonista, en unos días en los que tenemos por delante una serie de situaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un giro radical que hasta el momento nadie hubiera empezado a ver llegar. Es momento de saber qué es lo que está pasando con unas temperaturas que pueden superar hasta los 30 grados, de tal forma que se produce una combinación del todo inesperada. Este tiempo puede acabar siendo un problema para muchos que esperan encontrar en este lugar un rincón de paz.

La AEMET Canarias activa esta alerta

Esta alerta que se activa en las Canarias puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que tendremos que ver llegar un destacado cambio de tendencia que nos puede afectar de lleno.

Tenemos por delante un cambio de tendencia que acabará marcando una diferencia importante en unos días en los que el viento y la actividad puede acabar de darnos algunas situaciones que hasta el momento no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estas próximas jornadas.

Sin duda alguna, es una de las zonas del país que se verá afectada por un tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente. De tal forma que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Este punto del país se verá afectado por este inicio de junio que ha dejado unos registros que realmente sorprenden y que pueden cambiarlo todo por completo.

Esta importante alerta podría marcar estos próximos días y este fin de semana en el que todo puede ser posible. La AEMET no duda en prepararse para lo peor.

Las temperaturas superan los 30 grados y las rachas de viento serán fuertes

Las altas temperaturas de días anteriores llegan con un componente que puede ser clave para la seguridad, ese viento que, junto a ella, se puede convertir en un problema. Es momento de saber qué pasará en unas Islas Canarias en las que tendremos que ver llegar un importante cambio en estas próximas horas que obligará a activar las alertas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En el norte, cielos nubosos con baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías, más probable a primeras horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero descenso en zonas de interior de las islas montañosas. Viento moderado del nordeste, fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas de las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes, que serán probables en el caso de La Gomera y Gran Canaria». Las alertas estarán activadas: «Probables rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes oeste y sudeste de Gran Canaria y La Gomera, sin descartarlas en vertientes expuestas al alisio del resto de islas».

La situación para el resto de España no puede ser peor: «Se prevé un día marcado por la estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente el acercamiento de un frente dejará intervalos de nubes en el Cantábrico y cielos nubosos o cubiertos en Galicia, donde además podrían darse precipitaciones débiles al final del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se esperan nubes bajas en los litorales del este peninsular y Baleares. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte, con alguna precipitación débil en las islas montañosas, y poco nubosos o despejados en el sur. Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares, de forma notable (de más de 6 grados) en el nordeste de Mallorca y en los litorales del sur y sureste de la Península, y aumentarán en el oeste y el norte peninsular, de forma notable en interiores del área cantábrica y alto Ebro, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto. A pesar de los descensos, aún podrán superarse los 35 grados en el Guadalquivir. Las temperaturas mínimas bajarán de forma generalizada en la Península y Baleares, aunque seguirán por encima de los 20 grados en puntos del Guadalquivir y del litoral mediterráneo. Se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos. En Canarias no se esperan cambios».