La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha mejorado en una décima su previsión de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,2%, una tasa que sitúa a la economía española por encima de las principales economías de la zona euro.

Sin embargo, el informe ‘Perspectivas Económicas’ publicado este miércoles atribuye buena parte del dinamismo económico a factores como la demanda interna, el consumo privado y la inversión impulsada por los fondos europeos, elementos que la organización identifica como motores clave del avance del PIB.

Según el informe, la fortaleza del empleo seguirá sosteniendo el consumo privado, mientras que la inversión continuará apoyada por los fondos europeos. La OCDE considera que estos factores explican el comportamiento de la economía española en un contexto de menor crecimiento entre sus socios europeos.

Deuda cercana al 100%

El organismo también señala que las medidas adoptadas para amortiguar el impacto de la guerra en Irán contribuyen a contener las presiones inflacionistas derivadas del aumento de los precios de la energía.

En el plano fiscal, la OCDE proyecta un déficit público del 2,2% del PIB en 2026. Asimismo, prevé que la deuda pública continúe reduciéndose, aunque seguirá situada en niveles próximos al 100% del PIB.

Ni siquiera siendo la economía que más crece entre las grandes potencias europeas, España logrará alejarse de una ratio de deuda que prácticamente duplica los niveles recomendados por la Unión Europea

Bruselas fija como referencia una deuda pública del 60% del PIB, que si se compara con la de España, es más de 40 puntos por encima del umbral europeo, incluso en un escenario de fuerte crecimiento económico. Además, la deuda en términos absolutos sigue en máximos históricos, cerca de 1,7 billones de euros.

Previsiones de la OCDE

La OCDE prevé que la economía española crezca casi el triple que la media de la zona euro en 2026, estimada en el 0,8%, y por encima de Alemania (0,7%), Francia (0,7%) e Italia (0,5%).

Respecto a las previsiones publicadas en marzo, el organismo revisa al alza en una décima el crecimiento para el próximo año, mientras mantiene en el 1,7% la estimación para 2027.