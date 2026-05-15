Quién es Fiona Ferrer: su edad, su pareja, cuántos hijos tiene y por qué es famosa

El mundo de las celebridades nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros. Dependiendo de su labor en el medio, algunos han conseguido ser conocidos por el público nacional e internacional. Por ello, en esta ocasión, realizaremos un repaso por el lado más personal y profesional de Fiona Ferrer. La escritora, diseñadora, empresaria y productora ha conseguido convertirse en una de las españolas con más éxito en lo laboral. Y es que, además de tener su firma FFL, ejerce como consultora y asesora en los sectores de arte, moda y lifestyle. Una labor de infarto cuyo éxito crece día tras día.

Según se ha podido saber, es hija del primer presidente de Pasarela Gaudí, Juan Ferrer Grifols, y de la co-creadora de Adlib Ibiza, Mietta Leoni. Siempre ha estado vinculada al mundo de la moda y el textil. Por ello, a los 19 años, se mudó a París para trabajar en la firma Maison Montan. Luego, apostó por dedicar su futuro laboral al mundo del periodismo y la comunicación. Por lo que empezó sus estudios en Nueva York. Pero, tiempo después, decidió cambiar de carrera y probar Relaciones Internacionales y Comunicación Empresarial en Miami. Unos primeros pasos con los que fue labrando su carrera profesional. De hecho, llegó a trabajar para Sotheby’s o el Museo de Arte Contemporáneo.

El lado más profesional de Fiona Ferrer

Nacida en Barcelona, en 1974, Fiona Ferrer ha estado muy ligada al sector de la moda y el mundo mediático. Según se ha podido saber, también ha trabajado como estilista, organizadora de eventos e, incluso, ha sido jurado del concurso de modelos Elite Model Look. Todo ello sumado a su paso por la televisión, pues fue jurado experta de programas como Cámbiame. Además, participó en Supermodelo.

Lejos de quedar aquí, es considerada la primera bloguera de la revista ¡Hola!. Por otro lado, Fiona Ferrer ha dado el salto al mundo de la escritura y la literatura y lo ha hecho para lanzar al mundo sus propios trabajos. Así pues, en el mercado se pueden encontrar novelas suyas como Wacu Girls, Cuando el tiempo hace tictac y La estilista.

El lado más personal de Fiona Ferrer

En redes sociales, Fiona Ferrer intenta mantener un contacto más cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram, acumula más de 104.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, sus viajes o momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, la diseñadora siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada, pero se sabe que estuvo casada con el empresario Jaime Polanco, con quien contrajo matrimonio en 2009. La pareja se dio el «sí quiero» en una ceremonia celebrada en Tenerife, Islas Canarias. Pero, tiempo después, decidieron divorciarse. Lejos de cerrarse al amor, comenzó un noviazgo con Javier Fal-Conde, pero tampoco terminaron juntos para el resto de sus vidas. Actualmente, se desconoce si el corazón de la estilista se encuentra ocupado o no.