Surrealista error en la televisión argentina: llevan a un urólogo a hablar sobre ovnis

La televisión argentina ha protagonizado un divertido error durante un programa en directo al confundir a un urólogo con un experto en ovnis (ufólogo) durante una entrevista sobre vida extraterrestre. El fallo, emitido en pleno directo y acompañado de las reacciones incrédulas del plató, no tardó en arrasar en redes sociales y el momento ya acumula miles de reproducciones.

Todo ocurrió durante una emisión del programa ¿Y qué?, del canal Vorterix, presentado por el humorista y streamer argentino Guille Aquino. El espacio estaba abordando temas relacionados con fenómenos paranormales y expedientes desclasificados sobre objetos voladores no identificados cuando la producción conectó con un invitado al que supuestamente habían presentado como especialista en ufología.

Sin embargo, apenas comenzaron las preguntas de los colaboradores, quedó claro que algo había salido terriblemente mal.

Con absoluta naturalidad, desde el plató le preguntaron al entrevistado dónde había estudiado para convertirse en experto en extraterrestres y ovnis. La respuesta del invitado provocó unos segundos de desconcierto antes de desatar las carcajadas tanto en el estudio como entre los espectadores: «Yo soy urólogo, no ufólogo», subrayó el invitado.

Lejos de enfadarse por el error, el médico decidió tomarse la situación con humor y siguió participando en la conversación entre risas. «Es parecido, pero no es lo mismo», añadió poco después, aumentando todavía más las carcajadas del equipo del programa.

El programa, lejos de cortar la conexión, decidió continuar adelante con la entrevista. Incluso aprovecharon para preguntarle igualmente al médico qué opinaba sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Entre risas, el urólogo respondió que no creía especialmente en ello, aunque admitió que «puede llegar a existir», provocando una nueva oleada de bromas en el estudio.