Sorpresa en Netflix tras el estreno inesperado de la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

El universo de J.R.R. Tolkien es inagotable y en el audiovisual no piensan dejarse ni un solo rincón de la Tierra Media por explotar narrativamente, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Tras las dos temporadas de la serie de Los anillos de poder de Amazon, hace casi un año se anunció la película La caza de Gollum y después, Stephen Colbert confirmó el desarrollo de una cinta que adaptaría tramas inéditas y personajes que no aparecieron en la trilogía original. Por último, Warhorse Studios (creadores del Kingdom Come: Deliverance) se encuentra en estos instantes creando un RPG (juego de rol) de mundo abierto sobre el material del escritor británico. Pero mientras esperamos con ansias todas estas nuevas versiones, Netflix acaba de estrenar por sorpresa una de las historias más épicas de la propiedad intelectual: La guerra de los Rohirrim.

Llegó a los cines en 2024 con el honor de ser, 46 años después, la segunda adaptación animada creada sobre el material de Tolkien. Tras el tenebroso retrato de Ralph Bakshi de 1978, La guerra de los Rohirrim llegó de la mano del cineasta nipón Kenji Kamiyama con el objetivo de contar por primera vez la leyenda que forjó el mito del Abismo de Helm. Sí, la fortaleza que el rey de Rohan, Aragorn y compañía utilizaron para defenderse de las huestes de Saruman en Las dos torres (2002). A pesar de ser una precuela anime, la cinta del realizador japonés funciona como un spin-off que respeta la narración del trabajo de Peter Jackson y sirve para entender por qué Théoden confía tanto en el inexpugnable castillo. De hecho, la narración corre a cargo del papel de Éowyn (Miranda de Otto), la sobrina del monarca que en la tercera parte derrota al Rey Brujo de Angmar.

Netflix estrena ‘La guerra de los Rohirrim’

La sinopsis se remonta casi dos siglos antes de la trilogía original, narrando el trágico destino del monarca Helm, apodado «mano de hierro». Tras el ataque sorpresa de un señor de la guerra que sumerge a Rohan en una sangrienta disputa por el trono, el rey se ve obligado a reubicar a sus tropas en una histórica fortaleza oculta en la montaña. Durante un brutal invierno que amenaza con destruirlos, la supervivencia real dependerá de su joven hija, Hera, una princesa que tendrá que unificar a su pueblo y liderar la resistencia.

Además de Otto, el casting de voces cuenta con la presencia de Brian Cox, Gaia Wise, Lorraine Ashbourne, Shaun Dooley y Luke Pasqualino, entre otros. Por el momento, Netflix es la única plataforma que, bajo suscripción, tiene en su abanico de contenidos La guerra de los Rohirrim. Por otra parte, también es posible verla vía alquiler o compra en Apple TV, Google Play, Prime Video y Rakuten TV.

Respeto al universo desde la madurez

El mérito del trabajo de Kamiyama y de su equipo de guionistas formado por Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou, Jeffrey Addiss y Will Matthews pasa por haber conseguido expandir toda una historia que, en realidad, simplemente es un relato de tres páginas descrito por Tolkien.

El diseño de los escenarios es brutal y, aunque los personajes y la animación a menudo pueden parecer un poco planos, La guerra de los Rohirrim es la típica historia que encandilará a cualquier fan de la saga.