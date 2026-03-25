La Tierra Media es inagotable: ‘El Señor de los Anillos’ tendrá una nueva película escrita por Stephen Colbert

Todavía queda más de un año para que los fans de J.R.R. Tolkien puedan ver en la gran pantalla La caza de Gollum. Sin embargo y bajo una inesperada y sorprendente noticia, Warner Bros. ha confirmado que El Señor de los Anillos tiene otra nueva película en desarrollo escrita ni más ni menos que por el presentador de late night y humorista, Stephen Colbert. La cinta ha sido anunciada en un vídeo comandado por el responsable de la trilogía original, Peter Jackson, quien con motivo de El día de leer a Tolkien explicaba parte de los avances de la cinta que ya conocíamos. No obstante, la entrada de Colbert en videollamada sirvió para dar una gran sorpresa a los amantes de la Tierra Media: la puesta en marcha de The Lord of the Rings: Shadow of the Past.

Antes de la aparición de Colbert, el cineasta neozelandés contaba cómo Andy Serkis (actor que siempre ha dado vida a Gollum a través de la captura de movimiento) estaba realizando un «trabajo fantástico» con la producción de una precuela que pretende narrar la búsqueda de Sméagol por parte de Aragorn, antes de que este fuese capturado por las hordas del Señor Oscuro. El papel del montaraz y heredero de Isildur es todavía una incógnita, sabemos que Ian McKellen y Elijah Wood volverán a sus respectivos papeles de Gandalf y Frodo. También conocimos hace poco el fichaje de Kate Winslet para un personaje todavía desconocido. Pero todo lo que Jackson anunció de la próxima cinta quedó en balde, cuando entró en escena el inesperado presentador, quien en calidad de acólito de Tolkien reveló que el Señor de los Anillos tendrá una nueva película cuyo objetivo no es otro, que el de recuperar a todos esos magníficos personajes que se quedaron fuera de la mítica y oscarizada adaptación.

El Señor de los Anillos tendrá una nueva película liderada por Colbert

El guion de esta por el momento titulada Shadows of the Past estará escrito por Colbert en colaboración con Philippa Boyens y Peter McGee. En la actualidad, la figura de Colbert estaba asociada a la presentación de The Late Show de la CBS, pero tras varias polémicas relacionadas con su audiencia, el programa ha sido cancelado y tendrá su último episodio el próximo 21 de mayo.

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El showman estadounidense explicaba así en su charla con Jackson vía redes sociales, el origen de narrar este punto de la obra de Tolkien: «Lo que me encontré leyendo una y otra vez fueron los seis primeros capítulos de La Comunidad del Anillo que nunca adaptasteis en la primera película. Básicamente son los capítulos desde Tres son compañía hasta Niebla en las Quebradas de los Túmulos y pensé ‘Un momento, tal vez podría ser una historia aparte que encajara en la historia principal’. ¿Podríamos hacer algo que fuer completamente fiel a los libros y a la vez completamente fiel a las películas que ustedes ya habían hecho?».

El autor explicó que a Pam Abdy y Mike De Luca, principales responsables de Warner Bros., les encantó la idea que partirá de la siguiente sinopsis oficial:

«Catorce años después de la partida de Frodo, Sam, Merry y Pippin se disponen a recrear los primeros pasos de su aventura. Mientras tanto, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto largamente oculto y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de empezar».

Los capítulos ignorados en la trilogía original

Con una obra que abarca tantos años, personajes y épocas, resultaba indispensable que muchas cosas quedasen fuera de una adaptación cinematográfica. Por eso, recuperar estos capítulos supone un estímulo increíble para cualquier lector y fan de la obra del escritor. En dichos acontecimientos tras abandonar la Comarca, los hobbits perseguidos por los Jinetes Negros terminan en el Bosque Viejo, protegidos por el carismático Tom Bobadil.

Colbert reveló que lleva años trabajando en el libreto junto a su hijo (McGee) y Boyens, hasta dar con la tecla de una estructura narrativa que pudiese tensar un puente entre el pasado y la herencia de la trilogía.