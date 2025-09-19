Jimmy Fallon y Stephen Colbert salen en defensa de Jimmy Kimmel tras la cancelación de su programa

La suspensión de Jimmy Kimmel de forma indefinida, uno de los cómicos y presentadores más famosos de la televisión en Estados Unidos, ha provocado una ola de reacciones en el mundo de la televisión y cultural. La decisión de la cadena ABC vino provocada por los comentarios que el mítico presentador lanzó sobre el asesinato de Charlie Kirk, un vídeo que por desgracia se convirtió en viral en todo el planeta y que debería haber conmocionado a sus enemigos, aunque no fue así. Tras esta decisión, que ha llevado a que este mismo miércoles no se emitiese su famoso programa, figuras como Jimmy Fallon y Stephen Colbert han querido pronunciarse de forma pública y plantar cara a las amenazas de Donald Trump de tomar medidas contra las cadenas de televisión.

Estamos hablando de tres estrellas de la televisión, que para entenderlo mejor, se podrían comparar con Pablo Motos, David Broncano, Andreu Buenafuente, Xavier Sardá y Pepe Navarro. Todos ellos son (o fueron) tuvieron grandes datos de audiencias de la televisión en las noches y se convirtieron en líderes de opinión. Kimmel no dudó en hablar del terrible asesinato de Kirk (un conocido influencer y activista político), pero lo hizo de forma muy desafortunada aprovechando para hacer chistes sobre algo terrible.

En concreto, el presentador llegó a decir que «muchos en la tierra MAGA (las siglas de ‘Make America Great Again’, la famosa frase de Trump) están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk y la pandilla MAGA ha tratado desesperadamente de tildar a este muchacho de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político». De esta manera se refería a Tyler Robinson, el joven de 22 años que ha sido acusado de disparar contra Kirk.

Mientras, el presidente de Estados Unidos ha celebrado esta posible cancelación, asegurando que el programa de ABC había sufrido una importante bajada de audiencia, además de mandar un aviso al resto de cadenas de televisión de que podrían perder su licencia de emisión. Hay que recordar que, aunque sean televisiones privadas, el permiso para emitir en el espacio radioeléctrico mediante antenas repetidoras de señal repartidas por todo el país es una concesión del Gobierno, igual que ocurre en nuestro país con las emisoras de radio y televisión que emiten por TDT y FM.

Jimmy Fallon, presentador y humorista conocido por sus cameos con famosos de todo tipo, comenzó su programa dejando clara su preocupación por si su programa también es cancela. «Mucha gente está preocupada de que no sigamos diciendo lo que queremos decir o de que nos censuren, pero voy a cubrir el viaje del presidente al Reino Unido, como lo haría normalmente», así ha dejado claro a los espectadores de The Tonight Show, que se emite en la NBC.

Stephen Colbert ha ido un paso más y no se ha guardado nada, lanzando un mensaje e incluso llamando régimen a la administración Trump por lo sucedido por Kimmel. «Esta noche todos somos Jimmy Kimmel… Con un autócrata, no se puede ceder ni un ápice. Si la ABC cree que esto va a satisfacer al régimen, son terriblemente ingenuos», decía el presentador desde su programa en la CBS.