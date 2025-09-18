‘ABC’ cancela el programa de Jimmy Kimmel tras reírse de la muerte de Charlie Kirk

El programa de Jimmy Kimmel, una de las personalidades televisivas más famosas en Estados Unidos, ha sido cancelado de forma «indefinida» este miércoles después de que el presentador se riera de la muerte de Charlie kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre en la universidad de Utah.

La decisión de rescindirlo ha sido de la cadena que emitía el programa, ABC, y el propietario de esta última, Disney, uno de los gigantes audiovisuales a nivel mundial.

Durante la emisión de su programa, Kimmel abordó el asesinato de Kirk con un tono crítico hacia la estrategia política del movimiento MAGA (Make America Great Again), al afirmar que sus dirigentes estaban tratando de «blanquear» la imagen del autor del crimen, Tyler Robinson, para evitar que se le «relacionara» con sus círculos políticos.

El presentador también ironizó sobre la reacción pública de Donald Trump, cercano a Kirk y que expresó duelo por su muerte. Kimmel lo comparó con «el modo en que un niño de cuatro años llora por la muerte de su pez», acompañando la frase con imágenes de Trump asistiendo a actos sociales apenas horas después del asesinato.

🚨OFFICIAL: JIMMY KIMMEL CANCELED Here’s the clip about Charlie Kirks death — that led to Jimmy Kimmel being pulled from 32 ABC stations: pic.twitter.com/wtbE6945nY — Jeremy Kamali (@JeremyKamali) September 17, 2025

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), presidida por cargos afines a la administración Trump, advirtió de que podría «retirar licencias» a las cadenas que continuasen emitiendo el programa.

Ante la presión política y mediática, el conglomerado Disney, propietario de ABC, decidió retirar el espacio. La medida fue respaldada personalmente por el consejero delegado de Disney, Bob Iger, y por la copresidenta de Disney Entertainment, Dana Walden. Algunas cadenas afiliadas, como Nexstar, ya habían dejado de emitir el programa antes del anuncio oficial.

Trump celebra la cancelación

El presidente Donald Trump celebró en su red social, Truth, la cancelación calificándola como «buenas noticias» y agradeció a ABC por «tener el coraje de tomar la decisión correcta». Otros dirigentes republicanos coincidieron en que los comentarios de Kimmel habían «cruzado una línea».

En contraste, líderes demócratas, activistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión denunciaron la cancelación como un «ataque a la libertad de prensa y a la sátira política», subrayando que la presión ejercida por el Gobierno y el regulador de medios abre la puerta a la censura.