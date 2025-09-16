Trump pospone tres meses el veto a TikTok en EEUU tras el acuerdo con China

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado este martes que aplaza durante tres meses la decisión de la ley para vetar la plataforma TikTok en Estados Unidos. La decisión del presidente estadounidense se produce después del acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid este lunes.

Trump ha firmado un decreto con el que extiende hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos. En caso de no conseguir un comprador, la red social de vídeos quedará prohibida en el país norteamericano.

El líder republicano ha pospuesto por cuarta vez la norma para vetar TikTok en Estados Unidos, después de haberlo hecho ya en enero, abril y junio de este mismo año. El acuerdo alcanzado el lunes en Madrid entre Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y He Lifeng, viceprimer ministro de China, han facilitado que Trump paralizara el veto a la plataforma de vídeos, que era inminente.

La Administración Trump ha asegurado que el acuerdo alcanzado con Pekín permitirá que la filial de TikTok en Estados Unidos, con unos 150 millones de usuarios activos en el país de los 1.500 millones que tiene la popular plataforma de vídeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense, aunque la delegación china no entró en detalles al respecto.

La ley, aprobada por el Congreso estadounidense el año pasado, exige que ByteDance se desvincule completamente de TikTok para evitar que el Gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses, una posibilidad que China niega rotundamente. Está previsto que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantengan el viernes una conversación telefónica para abordar el acuerdo.

Durante su primer mandato, Trump fue abiertamente crítico con TikTok por motivos de seguridad nacional, pero en la actualidad ve la plataforma con una opinión más favorable, al considerar que le permitió conectar con los jóvenes durante la campaña electoral que el año pasado le devolvió a la Casa Blanca.