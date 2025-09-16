La Fiscalía del condado de Utah anunció este martes que solicitará la pena de muerte para Tyler Robinson, de 22 años, acusado formalmente de siete delitos, incluido el asesinato con agravantes de Charlie Kirk, un conocido comentarista político. El fiscal Jeff Gray ha explicado que Robinson se enfrenta a varios cargos por causar intencionalmente la muerte de Charlie Kirk en el ataque perpetrado el pasado miércoles en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU), en circunstancias que generaron un grave riesgo para otras personas presentes.

Según la acusación, el crimen fue motivado por la ideología política de la víctima, lo que agrava los cargos.

Además, se le imputa un delito por disparar un arma de fuego, causando lesiones graves, con factores agravantes debido a la presencia de menores que presenciaron el homicidio. La fiscalía también acusa a Robinson de dos cargos por obstrucción a la justicia, tras ocultar el rifle utilizado en un bosque cercano y deshacerse de la ropa que llevaba durante el crimen, informa Efe.

Asimismo, se enfrenta a dos cargos por manipulación de testigos, tras ordenar a su conviviente que eliminara mensajes incriminatorios y guardara silencio ante la Policía.

Las autoridades hallaron el ADN de Robinson en el rifle escondido, así como casquillos en su vivienda con marcas similares a los encontrados en la escena del crimen, junto con dianas perforadas por balas. El FBI identificó material genético del acusado en una toalla usada para envolver el arma y en un destornillador abandonado en el tejado desde donde disparó.

Robinson, detenido el viernes, no ha colaborado con los investigadores del asesinato de Charlie Kirk, pese a haberse entregado.

Hoy a las 21:00, hora española, Robinson comparecerá por primera vez ante un juez del Cuarto Distrito de Utah, quien le notificará formalmente los cargos y garantizará que cuente con un abogado defensor. La fiscalía de Utah subrayó la gravedad del caso, destacando el impacto en la comunidad universitaria y la presencia de menores durante el crimen, lo que refuerza su decisión de buscar la pena capital.