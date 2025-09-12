Tyler Robinson, un joven de Utah de 22 años, identificado como el presunto asesino de Charlie Kirk

El presunto asesino de asesinar al activista republicano Charlie Kirk y que ha sido detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un joven de Utah de 22 años, según adelantó este viernes la cadena estadounidense NBC.

El hombre confesó el brutal atentado a su propio padre, un excomisario de policía, que rápidamente le entregó a la Policía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya avanzó en la cadena Fox que su padre había propiciado la detención de Tyler Robinson.

Según el mandatario norteamericano, la detención se produjo gracias a la ayuda de un miembro del Servicio de Alguaciles de EE. UU. y del propio padre del asesino. «Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). Tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí».

Spencer Cox, gobernador de Utah, ya ha adelantado que solicitarán la pena de muerte contra Tyler Robinson.