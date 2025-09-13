Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, se ha pronunciado tras el asesinato de su marido en EEUU a manos de Tyler Robinson, un joven de 22 años que utilizó para matar al activista conservador munición grabada con mensajes radicales asociados con la izquierda. «No tenéis ni idea de lo que habéis desatado en todo este país y en el mundo», ha advertido la mujer del analista, simpatizante de Donald Trump.

Según las palabras pronunciadas por la mujer, Charlie Kirk fue asesinado «porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor de Dios». Respecto a la «poderosa misión» de su marido, ha declarado: «No tenéis ni idea del fuego que han encendido en esta esposa; el llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra».

«En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá viva», ha prometido Erika Kirk, porque «el movimiento que construyó no morirá».

Charlie Kirk «dio su vida» por su familia y por «su nación», ha explicado su viuda desde el escritorio en el que su marido lanzaba sus mensajes. «Los malhechores responsables del asesinato de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho», ha añadido, a la vez que ha destacado «uno de los mayores talentos de Charlie», «su fenomenal habilidad para elegir a grandes personas que lo siguieran», porque tenía la capacidad de encontrar siempre «a quienes podían con cualquier contratiempo, era casi como si lo supiera».

El activista conservador, simpatizante de Donald Trump, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras intervenía en una conferencia en la Universidad de Utah, el pasado miércoles. El impacto de la bala lo tiró de la silla y dejó una traumática imagen de Kirk en el momento de su muerte que ha circulado por todo el mundo.

Parte de la población lo tachaba de radical, pero la principal labor de Charlie Kirk era fomentar el debate con los más jóvenes, principalmente los universitarios, para estimular el pensamiento crítico.

El asesinato de Kirk dejó consternada a la población estadounidense, mientras que las autoridades trabajaban en la búsqueda del responsable, que finalmente fue detenido este viernes, y se encuentra en prisión sin posibilidad de fianza. Se trata de un joven de 22 años identificado como Tyler Robinson, de Utah.

Robinson confesó el asesinato a su familia y fue su propio padre, ex policía, el que lo entregó. Según su círculo más cercado, el arrestado estaba cada vez más interesado en la política y hablaba de ella con gran vehemencia. La munición usada para ejecutar a su víctima contenía mensajes grabados como «oye, fascista, ¡atrápalo!» o «Bella Ciao», éste último en referencia al himno que entonaban los partisanos italianos -socialistas, comunistas, liberales y anarquistas-, parte de la Resistencia, contra el fascismo en el marco de la Segunda Guerra Mundial.