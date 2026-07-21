Vota| ¿Qué serías capaz de hacer si eres futbolista y tu selección gana un Mundial?
Tatuarse la cara de Luis de la Fuente, raparse el pelo, teñírselo de un color llamativo o completar el Camino de Santiago. Los jugadores de la selección española hicieron todo tipo de promesas durante el Mundial, asegurando que, si conseguían alzarse con el título de campeones, las cumplirían. Ese momento ha llegado, y aunque muchas de ellas son divertidas y arriesgadas, lo cierto es que los aficionados están deseando comprobar si cumplen o no con su palabra. Pero desde COOL, queremos ir un paso más allá y proponer un reto a nuestros lectores. Imagina que eres futbolista y consigues con tu selección ganar un Mundial. ¿Qué reto estarías dispuesto a asumir? ¡Vota en nuestra encuesta cuál serías capaz de llevar a cabo!
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