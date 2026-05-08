Trump desclasifica 162 archivos sobre ovnis y vida extraterrestre: «Es una iniciativa histórica»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto el proceso para desclasificar documentos relacionados con objetos voladores no identificados (ovnis), fenómenos aéreos no identificados (fanis) y cualquier otra información vinculada con la posible existencia de vida extraterrestre. El republicano definió esta cuestión como «tan enormemente compleja como extremadamente interesante».

El Departamento de Defensa habilitó además una página web, war.gov/UFO, en la que ya pueden consultarse los primeros 162 archivos sobre estos incidentes.

Según el organismo dirigido por Pete Hegseth, se trata de una iniciativa «sin precedentes e histórica», que ha requerido la colaboración de «decenas de agencias» para revisar «decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado».

«Dada la magnitud de esta tarea», el Departamento de Defensa explicó que «irá publicando nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen, con tandas publicadas cada pocas semanas».

Por su parte, Hegseth aseguró que «estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo», antes de destacar «el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes».

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó también este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, después de que Trump anunciara en febrero el inicio de este proceso de transparencia sobre este tipo de encuentros.

De acuerdo con el comunicado oficial, la colección de documentos sobre ovnis y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse a través de la página oficial war.gov/ufo, donde la administración estadounidense «publicará archivos adicionales de forma continua».