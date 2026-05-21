La primera comunión del pequeño Jaime, hijo de Amelia Bono y Manuel Martos, se ha convertido en una de las celebraciones familiares más comentadas del panorama social español en las últimas horas. Más allá de la emoción propia del evento, hubo un detalle que llamó especialmente la atención y que terminó robándose gran parte de los titulares: la imagen de la influencer compartiendo este día tan importante junto a su exmarido y su actual pareja, Alejandro Reina, en una estampa de absoluta normalidad y complicidad. Una escena que muchos ya han definido como la representación perfecta de una auténtica modern family.

Desde que Amelia Bono y Manuel Martos pusieron fin a su matrimonio, ambos dejaron claro que su relación seguiría siendo cercana por el bienestar de sus cuatro hijos. Lo que en un principio algunos interpretaron como las típicas declaraciones diplomáticas tras una ruptura, con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad evidente. Entre ellos continúa existiendo una conexión muy especial basada en el respeto, el cariño y una convivencia familiar que sorprende por su naturalidad.

La celebración tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Aravaca, una iglesia muy conocida por haber acogido también la Primera Comunión de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Tras la ceremonia religiosa, familiares y amigos se reunieron en el jardín de la casa familiar para disfrutar de una fiesta íntima y relajada organizada con el catering de la chef Cristina Oria. Fue precisamente allí donde se pudo comprobar la excelente relación entre todos los miembros de la familia. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Alejandro Reina completamente integrado tanto con los hijos de Amelia como con Manuel Martos y el resto de la familia Bono. La buena sintonía entre el actual novio de la empresaria y su exmarido no pasó desapercibida y provocó una auténtica avalancha de comentarios positivos.

La propia Amelia habló con emoción sobre lo especial que había sido el día. Explicó que se sintió profundamente feliz viendo a Jaime tan emocionado y rodeado de todas las personas importantes de su vida. Para ella, lo más importante sigue siendo mantener una familia unida, aunque la relación sentimental con Manuel terminara hace tiempo. De hecho, nunca ha ocultado que continúa teniendo una magnífica relación tanto con él como con sus exsuegros, Raphael y Natalia Figueroa.

Amelia ha llegado a definirse en varias ocasiones como «una ex fácil y una exnuera fácil», dejando claro que no entiende las rupturas como un motivo para destruir vínculos afectivos. «Yo no concibo la vida sin Manu, sin llevarme bien con él», confesó hace tiempo. Una filosofía que, según ella misma reconoce, ha aprendido viendo el ejemplo de sus padres, José Bono y Ana Rodríguez Mosquera, que pese a estar separados mantienen una gran amistad. En la actualidad, Amelia atraviesa un momento muy feliz junto a Alejandro Reina, entrenador personal y gran aficionado al deporte, con quien comparte aficiones como el running. La influencer confirmó públicamente su relación hace unos meses y desde entonces ha dejado ver poco a poco cómo él se ha integrado con total naturalidad en su entorno familiar y personal.

El look de Amelia Bono para la comunión de su hijo

Además del ambiente familiar, otro de los aspectos más comentados de la jornada fue el espectacular estilismo elegido por Amelia Bono. La empresaria apostó por un llamativo conjunto naranja de la firma Victoria Collection, creada por Vicky Martín Berrocal. El look, compuesto por una sofisticada chaqueta con escote bardot y pantalón recto de tiro alto, rápidamente se convirtió en uno de los outfits más comentados de la temporada de comuniones.