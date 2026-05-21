Paz Padilla y Raúl Prieto tienen sus primeros roces por el contenido de su programa antes de estrenarlo en Telecinco

Telecinco ha rescatado dos de los nombres del equipo de Sálvame para sus fines de semana, dentro de la estrategia de su programación para el verano y de cara al nuevo curso, y ya han surgido los primeros roces entre ellos, antes de estrenarse. Paz Padilla presentará El show de Paz a las órdenes de Raúl Prieto tras Informativos Telecinco en fin de semana, pero la humorista y su ex director no coincidirían en el contenido del espacio.

El programa parece estar pensado para abordar contenido del corazón, al menos parte de él, teniendo en cuenta que la carrera de Raúl Prieto está muy ligada a ese tipo de formato, además de la cadena que lo emitirá (Telecinco), la franja elegida y la presentadora, que pertenece al imaginario de Sálvame. Sin embargo, Paz Padilla no estaría dispuesta a integrar la crónica rosa en El show de Paz.

La humorista querría garantizar el tono blanco del programa, mientras que Raúl Prieto confiaría en que la audiencia de Telecinco del fin de semana reclama, en cierta medida, contenido del corazón, por lo que habría propuesto tratarlos de manera desenfadada, aprovechando que el programa es de humor, con un colaborador que se encargara de ese tramo en concreto.

Paz Padilla habría rechazado contundentemente incorporar contenido rosa al programa, y lo habría marcado como una de sus líneas rojas, según adelanta Informalia y confirman fuentes consultadas por OKDIARIO. No estaría dispuesta a ceder en este aspecto, hasta el punto de plantear que quede reflejado por escrito.

A pesar de que ha trabajado en otros muchos proyectos, la audiencia relaciona a Paz Padilla con Sálvame por ser uno de los más recientes y por el peso que tuvo el programa. Sin embargo, la salida de la humorista del espacio de La Fábrica de la Tele no se dio en las condiciones más deseadas. Paz Padilla habló recientemente de cómo fue trabajar en el programa a diario, y criticó abiertamente su funcionamiento. La humorista se ha desvinculado en los últimos años de ese entorno.

Ahora, las posturas opuestas de Raúl Prieto, que produce El show de Paz desde Secuoya, dejan la incógnita de cómo será el programa. En principio, estaría concebido como entretenimiento a partir de actualidad y humor. El misterio puede jugar también a su favor, para generar interés en su estreno.