Telecinco sienta las bases de la remontada: recupera el espíritu de ‘Sálvame’, busca tronistas y encuentra un rival para ‘El Hormiguero’

Telecinco ya ha marcado el camino para recuperar el liderazgo y ha trazado una estrategia con la que arrancar la remontada, de cara al nuevo curso: el plan pasa por rescatar la audiencia de Sálvame y la de Mujeres y Hombres y Viceversa, encontrar un espacio que sea rival para El Hormiguero y blindar a Ana Rosa Quintana como referente televisivo. Un proyecto que ya sabe cómo poner en marcha desde este verano.

La estrategia para rescatar la audiencia de Sálvame apela tanto al espíritu del programa como a algunos rostros vinculados al espacio que ocupaba toda la tarde en la parrilla de Telecinco. Para eso, la cadena ya ha anunciado la extensión del universo de ¡De Viernes! a toda la semana, por lo que no sólo la despedirá. Una edición diaria con Santi Acosta y Beatriz Archidona que, bajo el nombre de De lunes a viernes, abordará la actualidad de la prensa rosa con un «tono fresco, dinámico y desenfadado». Además, incluirá al equipo habitual de colaboradores que participan en su versión en prime time, al que se sumarán rostros nuevos.

Junto a Bea Archidona, Santi Acosta vuelve a convertirse en uno de los recursos de la cadena para captar al público que demanda corazón y salseo. El presentador está en antena con ¡De Viernes!, pero es un rostro de confianza para Telecinco por títulos míticos como Salsa Rosa (después Dolce Vita) -anterior a Sálvame-, Enemigos íntimos o programas especiales como Bárbara Rey, mi verdad o El precio de. Así, se podría decir que De lunes a viernes es un formato nuevo, pero que beberá de grandes clásicos que fueron efectivos durante años: Sálvame, Salsa rosa, A tu lado… Un juego que Telecinco domina y con el que crea contenido y personajes para retroalimentarse.

Además, la cadena apuesta también por Paz Padilla para fidelizar a los espectadores que conectaron con ella en Sálvame y que son también su público por su faceta cómica. La humorista volverá a ofrecer show sin necesidad de perseguir a Aramís Fuster por los pasillos: bastará con El show de Paz, en el que se exprimirán los diferentes registros de la presentadora durante las tardes de los sábados y domingos, tras Informativos Telecinco. «Un espectáculo televisivo con un tono cercano y optimista», adelanta Mediaset.

La llegada de Paz Padilla a los fines de semana no implica la salida de Emma García, otra de las veteranas de la cadena. La humorista será la telonera de Fiesta, cuya escaleta podrá alimentarse más con la oferta diaria de De lunes a viernes. Emma García debutó como presentadora en Mediaset en 2002, y nunca se ha dejado de contar con ella.

Precisamente Emma García es el rostro icónico de la otra gran baza que la cadena quiere recuperar, la de Mujeres y Hombres y Viceversa, aunque en esta ocasión se lo confiará a Carlos Lozano con el nombre Amor o lo que surja. El ganador del último GH DÚO conducirá el dating show en la sobremesa, como lo hacía la presentadora vasca con tronos que ya suenan tan lejanos como los de Efrén. Tras Amor o lo que surja, continuará El tiempo justo. Carlos Lozano, uno de los presentes en la inauguración de Telecinco hace 36 años, retoma ocho años después de Granjero busca esposa un papel principal en la parrilla.

Entre los últimos movimientos de esta reestructuración destaca también la cancelación de Visto lo visto, con Verónica Dulanto en la sobremesa del fin de semana, cuya última entrega será este sábado 16 de mayo tras un mes de emisión. A partir del domingo 17, su franja la ocupará la retransmisión del Gran Premio de Cataluña de motociclismo, por el momento.

Qué audiencia persigue Telecinco

Para recuperar la audiencia que dio a Telecinco su magnitud, el primer paso es recuperar también la cercanía que siempre ha distinguido a su entretenimiento: la de su televisión en directo, su gran fortaleza desde siempre, que ha derivado en el acompañamiento al espectador. Ese era, de hecho, el secreto de Sálvame, la improvisación, la espontaneidad, los roces entre colaboradores… la vida en directo que le ha dado buenos datos también a través de los realities. Todo ello sumado a la paciencia. La prueba de que se puede ir de menos en audiencia con tiempo está en la propia casa: First Dates.

El programa de Carlos Sobera es ahora el rival en Telecinco contra El Hormiguero. First Dates, que se emitía en Cuatro, ha dado buenos resultados en la primera cadena de Mediaset, que salió ganando al mover el programa. El dating show no disparó sus datos de audiencia, pero sí que logró afianzarse en la franja con un público fiel. Además, es habitual que sea lo más visto del día el canal.

En cuanto a Amor o lo que surja, aunque no será un calco de MYHYV, sí que replicará su fórmula adaptada a los códigos de 2026. Además, La isla de las tentaciones y Casados a primera vista ha servido para testar el interés que suscita -o que sigue suscitando- el entretenimiento basado en las relaciones personales y cómo el público joven, es decir, el que interesa afianzar para un liderazgo a largo plazo, abunda entre esa base de espectadores. A su vez, ha despertado la curiosidad de quienes siguieron a tronistas y pretendientas, una auténtica cantera, también, para generar personajes del imaginario Telecinco.

Colaboradores que vuelven

De ese imaginario también forman parte algunos colaboradores que vuelven a la casa, unos por la puerta grande y otros de manera más discreta. Paz Padilla lo hace como presentadora en un programa que implica también a Raúl Prieto, ex director de Sálvame; Terelu Campos lo hizo hace justo un año como colaboradora en ¡De Viernes!, al igual que Lydia Lozano meses después, mientras que la vinculación de Jorge Javier Vázquez con la cadena continúa con Supervivientes, El diario de Jorge -que descansará en verano, desplazado por De lunes a viernes- o Hay una cosa que te quiero decir.

En lo que respecta a Belén Esteban, se ha descartado que la ex colaboradora de Sálvame participe en el programa de Paz Padilla, aunque ella misma tiró los trastos a ¡De Viernes!, y todo apunta a que se mostraría receptiva a escuchar ofertas.

Finalmente, la que afianza un puesto que nunca se ha cuestionado es Ana Rosa Quintana, que ha acordado la renovación de su contrato de larga duración con Mediaset España, grupo al que lleva vinculada más de 20 años y que ha blindado así la presencia de la periodista, su gran referente de las mañanas.