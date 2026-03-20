Belén Esteban, omnipresente en televisión desde que empezó a colaborar hace 26 años en programas del corazón, lleva una época floja. Tras décadas encadenando una aparición con otra, la Esteban ha frenado el ritmo, y desde el mes de enero, cuando acabaron las grabaciones de Top Chef: Dulces y famosos (TVE), no trabaja en ningún proyecto. Aunque aseguró a principios de 2026 que disfrutaría de un año sabático, sus palabras dicen lo contrario, a juzgar por su cortejo a Telecinco, cadena en la que trabajó desde 2004 hasta 2023.

La tertuliana asegura ahora que puede que ese año sabático se reduzca o se alargue -es decir, que en realidad parece no tener planes- y, en ese contexto de incertidumbre, ha lanzado varios mensajes a Telecinco, dejándose querer por la cadena de Mediaset, contra la que ha cargado en varias ocasiones y públicamente por la cancelación de Sálvame.

La Esteban ha trabajado, desde su salida de Telecinco, en programas que han acabado en fracaso: Ni que fuéramos Shhh duró menos de un año en TEN; La familia de la tele era la gran apuesta de TVE y se dio un batacazo y No somos nadie se emitió durante cinco meses, también en TEN. Además, al no tener tanta presencia (diaria) en pantalla, el interés que suscita para las revistas del corazón es menor.

«Me fui de TEN el 15 de noviembre y acabó lo de Top Chef a finales de enero. Estoy muy feliz, cuidando de mi marido, de mis amistades, de mi hija y de mí, sobre todo», ha declarado Belén Esteban en el estreno de Ganas de vivir, documental firmado por El Langui.

Mientras que su vinculación con la tele queda en el aire, Jesulín de Ubrique graba la nueva edición de Tu Cara Me Suena (TCMS), en Antena 3, como fichaje estrella de la temporada, y María José Campanario ha concursado en El Desafío, en la misma cadena. Preguntada por ello, la Esteban ha asegurado sobre el primero: «No me he enterado. ¿Cantará Toda, toda? Seguro que lo hace bien. Pues yo me alegro. Mira, todo lo que sea trabajo, yo me alegro, la verdad».

La participación de María José Campanario en el otro concurso le ha servido para lanzar el mensaje a Telecinco: «Es verdad queyo soy más de De Viernes que de El Desafío, pero es verdad que te saltan muchas cosas en TikTok y lo ves. Yo me alegro mucho de que ella esté contenta y feliz. Lo digo de corazón».

De entre todos los programas en emisión en estos momentos, De Viernes es el espacio en el que mejor encajaría Belén Esteban. Sin embargo, tuvo sus roces con el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, que ocupó la franja que antes cubría el Deluxe. Desde Ni que fuéramos Shhh, se le lanzaron varias pullas reiteradas veces -aunque Lydia Lozano sí fichó por De Viernes después-.

«Yo estoy muy agradecida a Sálvame, muy agradecida a TEN, muy agradecida a Top Chef y muy agradecida a Telecinco, la verdad, después de todo el dolor que pasé. Porque es verdad que los mejores años de mi vida los pasé en Telecinco», ha subrayado Belén Esteban. Aunque la colaboradora ha querido matizar que sigue «trabajando en Instagram». «Televisión, por ahora, no quiero. Estoy muy bien, estoy muy feliz», ha sentenciado.