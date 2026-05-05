Paz Padilla regresa a Mediaset tras su guerra con el universo ‘Sálvame’

Paz Padilla va a regresar a Telecinco después de varios años fuera de Mediaset y de su polémico despido del extinto Sálvame por un enfrentamiento con Belén Esteban. La andaluza volverá a presentar un programa de humor que está programado para los fines de semana, lo que afectará la duración de Fiesta, el magacín liderado por Emma García. El nuevo espacio contará con Raúl Prieto, exdirector de Sálvame, como director, además de estar producido por Secuoya, tal y como ha confirmado OKDIARIO.

Paz Padilla contra ‘Sálvame’

En 2022, en el directo de Sálvame y tras un fuerte enfrentamiento en directo con Belén Esteban motivado por sus opiniones sobre las vacunas contra el COVID-19, Padilla abandonó el plató una hora y media antes de finalizar el programa. Mediaset decidió entonces resolver su contrato de larga duración alegando un «incumplimiento de sus obligaciones».

📹Paz Padilla abandona para siempre ‘Sálvame’ tras su bronca con Belén Estebanpic.twitter.com/pJQLVViwKD — Tweets de tele (@teletuits) December 31, 2022

La humorista no se quedó de brazos cruzados y demandó al grupo por despido improcedente. En junio de 2022, apenas unos días antes de celebrarse el juicio, ambas partes alcanzaron un acuerdo: Mediaset anunció la readmisión de la presentadora «en los mismos términos» del contrato anterior. No obstante, su regreso a la pantalla fue discreto y tardío, retomando proyectos como la nueva etapa de Déjate querer o participaciones en La que se avecina y TardeAR.

Pese a la reconciliación forzada, el vínculo no recuperó su antigua fuerza. A principios de enero de 2025, se confirmó que el grupo audiovisual decidió no renovar su contrato de larga duración, que había expirado técnicamente el 31 de octubre de 2024.

Pero la guerra entre Padilla y el universo Sálvame sigue en pie. El pasado mes de marzo, de hecho, volvió a hablar de sus años en el ya desaparecido programa de Telecinco y dijo, entre otras cosas que «lo pasó muy mal», además de denunciar las directrices que recibía por parte de sus directores: «Me decían venga, mete mierda, mete mierda».

El regreso de Paz Padilla

A pesar de que, como se ha mencionado, el contrato de larga duración de Paz Padilla con Mediaset España terminó en 2024, la humorista regresará a Telecinco para ponerse al frente de un nuevo formato de humor como ha adelantado Yotele y ha confirmado OKDIARIO.

El nuevo programa se emitirá los fines de semana entre las 16: 00 y las 18:00 horas. Es decir que ocupará la primera parte de Fiesta, el formato presentado por Emma García que no se cancela y que se podrá ver de 18.00 a 21.00 horas.

El nuevo programa de Paz Padilla estará liderado por Raúl Prieto, responsable de magacines de Secuoya, compañía que se hará cargo del proyecto. Tal y como ha sabido OKDIARIO, el equipo acaba de incorporarse para preparar la preprodcción.