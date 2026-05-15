Ferrovial ha vendido alrededor de 200 kilómetros de líneas de transmisión que estaba operando en Chile desde el año 2016. En su momento, la inversión para adquirirlas ascendió a los 64 millones de euros, y marcó un hito, pues sirvió como entrada al mercado de líneas de transmisión en el país sudamericano. Así consta en la información remitida por la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el organismo regulador chileno.

En concreto, Ferrovial Power Infrastructure Chile, filial de Ferrovial en el país, ha vendido el 100% de las acciones de Transchile Charrúa Transmisión a Transelec Holdings. Sin embargo, todavía no se ha comunicado la cantidad abonada.

Hasta ahora, la empresa que preside Rafael del Pino operaba 1.195 estructuras de líneas de transmisión, principalmente en Chile, con una capacidad total en cada uno de sus tramos de más de 1.000 megavatios (MW). Estas cifras incluyen la filial que acaba de vender.

Ferrovial en Chile

No obstante, Ferrovial mantiene otros dos proyectos en Chile, como el de Centella, de 504 kilómetros y que puso en operación en 2024 tras ciertos retrasos que le podrían suponer alguna sanción.

También cuenta con Top Mauro, de 12 kilómetros y estrenado en 2025. Sin embargo, en estos momentos, ninguno de esos dos proyectos está puesto a la venta.

El comprador, Transelec (la principal empresa de transmisión de Chile), asegura que la línea adquirida a Ferrovial es considerada una «pieza crítica» dentro del Sistema Eléctrico Nacional, siendo fundamental para asegurar el abastecimiento eléctrico de todo el sur de Chile, además de permitir la inyección de energías renovables al sistema.

«Estamos incorporando una línea que actúa como columna vertebral para el suministro eléctrico de la zona sur, lo que nos permite robustecer el sistema nacional y asegurar la calidad del servicio para la región», señaló la vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Transelec, Olivia Heuts.

Se trata de una línea de doble circuito de 220 kV de 204 kilómetros de longitud y una capacidad de transmisión de 500 megavoltio-amperio (MVA) por circuito. Bajo el control del Sistema Nacional de Transmisión de Chile, la línea sirve a más de 300.000 hogares en el sur del país.