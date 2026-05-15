Detenido el hombre que arrastró por el suelo a un anciano de 93 años para robarle la bandolera a plena luz del día en Campos

La Guardia Civil ha detenido al hombre que el pasado 17 de abril tiró al suelo y agredió a un anciano de 93 años para robarle la bandolera a plena luz del día en el municipio mallorquín de Campos.

El ladrón, de 39 años y residente en Palma, está acusado de un delito de robo con violencia y este viernes ha pasado a disposición judicial en los Juzgados de Manacor, según ha informado el Instituto Armado, en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 17 de abril en Campos, cuando la víctima fue abordada por un hombre con la intención de sustraerle una bandolera. Para ello, el ladrón tiró con gran fuerza del bolso, provocando que el anciano cayera al suelo y allí le golpeó para obligarle a soltar sus pertenencias.

Hay que recordar que este hecho causó una gran alarma entre los vecinos, ya que se cometió a plena luz del día y la víctima era un señor de avanzada edad que estaba caminando tranquilamente por las inmediaciones de su domicilio.

El escenario del ataque fue la calle Tren, donde el hombre caminaba tranquilamente, como hacía habitualmente, en dirección a casa de su hija. El anciano, que es una persona muy querida en el pueblo, llevaba consigo su inseparable bandolera, sin imaginar que ese objeto se convertiría en el detonante de una escena de extrema violencia.

Según el relato de los hechos, el agresor, con dificultades para comunicarse en castellano, se aproximó a la víctima y le exigió dinero: apenas 10 euros. El anciano, que además presenta problemas de audición, no comprendió del todo la situación, pero alcanzó a responder que no tenía nada y trató de continuar su camino.

Fue entonces cuando se desató el horror. El agresor reaccionó con una violencia desproporcionada: agarró la bandolera con fuerza, tiró al anciano al suelo y comenzó a arrastrarlo por la calle. Lejos de detenerse, continuó propinándole golpes y patadas mientras la víctima, completamente indefensa, solo podía resistir el ataque.

Al verlo malherido y tirado en el suelo, la familia activó de inmediato los servicios sanitarios. Fue trasladado al centro de salud y, posteriormente, se formalizó la denuncia ante la Guardia Civil.

Tras las investigaciones pertinentes, el Instituto Armado estableció durante la mañana de este pasado jueves un dispositivo policial que culminó con la detención del presunto autor de un delito de robo con violencia, un varón de 39 años y residente en Palma.

La Guardia Civil recuerda que existe el Plan Mayor de Seguridad, que ofrece una serie de consejos prácticos para un mayor bienestar y seguridad de nuestras personas mayores. Además, organiza talleres y charlas informativas a las personas mayores, donde se dan a conocer consejos básicos de seguridad en ámbitos como pueden ser seguridad en la vía pública o en su domicilio y sobre ciberseguridad, entre otros.