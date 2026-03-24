Intento de estafa a un anciano de 95 años en Mallorca: tres fincas por sólo 62.000 euros

Un hombre se sentará este próximo jueves, 26 de marzo, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Baleares, acusado de haber intentado estafar a un anciano de 95 años mediante la adquisición de tres fincas en Mallorca por la cantidad total de 62.000 euros, un importe muy por debajo de su valor de mercado.

Los hechos se remontan a junio de 2017, cuando el procesado acudió a una notaría con la intención de formalizar un contrato de compraventa de tres inmuebles. Uno de ellos, ubicado en Palma, fue valorado en 55.000 euros, mientras que los otros dos, situados en el municipio de Binissalem, se fijaron en 1.000 y 6.000 euros, respectivamente.

Según la acusación, el hombre se comprometió a abonar dichas cantidades, amparándose en un supuesto mandato verbal que, según afirmaba, le había otorgado la víctima.

Sin embargo, desde la notaría surgieron de inmediato sospechas sobre la operación. La notable diferencia entre el precio acordado y el valor real de las propiedades, junto con las circunstancias que rodeaban la representación del anciano, llevaron a los profesionales a denegar la operación.

Lejos de desistir, el acusado insistió en su intento y presentó posteriormente un poder que resultó estar adulterado, con el objetivo de convencer a los notarios y sacar adelante la compraventa.

A pesar de esta nueva maniobra, los fedatarios públicos mantuvieron su negativa, impidiendo que el contrato llegara a formalizarse y frustrando así la operación.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena total de tres años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros, al considerar al acusado presunto autor de un delito de falsedad en documento público y otro de estafa.

El juicio, que deberá recoger todas las pruebas y esclarecer la culpabilidad o inocencia del procesado, se celebrará este jueves a partir de las 09:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.