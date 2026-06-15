Qué fue de María Jesús y su acordeón: de concejal del PP a llevar ‘Los Pajaritos’ a residencias de mayores a sus 70 años

Hubo un tiempo en que bastaban unos compases de acordeón para que media España comenzara a imitar el movimiento de unos pájaros imaginarios. Décadas después de convertir El baile de los pajaritos en un fenómeno, María Jesús Grados Ventura sigue demostrando que la música continúa siendo el motor de su vida, después de sufrir hace un par de años un grave accidente de tráfico.

La artista, nacida en Cáceres el 29 de mayo de 1956 y conocida universalmente como María Jesús y su acordeón, celebró hace apenas una semana su 70 cumpleaños. Lejos de plantearse una retirada definitiva, mantiene una intensa actividad musical y continúa recorriendo España con su inseparable instrumento.

Su agenda reciente lo confirma. El pasado viernes actuó en Albalat dels Sorells (Valencia), una nueva parada de una trayectoria que suma más de seis décadas vinculada a los escenarios. La propia artista ya dejó claro hace unos meses que aún le quedan muchos kilómetros por recorrer. Durante una de sus últimas apariciones televisivas aseguró que sigue preparada para continuar de gira y llevar su música allí donde la reclaman.

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Además de su exitosa carrera musical, María Jesús tuvo una breve incursión en la política. En las elecciones municipales de 2003 fue elegida concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Nucía, localidad donde residía desde hacía décadas. Dentro del consistorio asumió responsabilidades relacionadas con la tercera edad, un ámbito que conocía bien gracias a su estrecha relación con el público senior que llenaba sus actuaciones en Benidorm. Aunque compatibilizó durante un tiempo la actividad política con los escenarios, nunca abandonó la música y dejó claro que su paso por la vida pública sería temporal.

Del fenómeno de los Pajaritos a un documental sobre su vida

Este renovado interés por su figura coincide con el estreno, el pasado 4 de junio, del documental Pajaritos Forever, una producción que repasa la historia de una de las artistas más populares de la música española y el impacto cultural de aquella canción que marcó a varias generaciones. El proyecto, impulsado desde su entorno y anunciado a través de sus canales oficiales, busca reivindicar una trayectoria que va mucho más allá de su éxito más conocido.

Porque antes de convertirse en un icono, María Jesús fue una niña que recorría playas, bares y pequeños escenarios tocando el acordeón. Su carrera profesional comenzó siendo muy joven y fue construyéndose actuación tras actuación hasta alcanzar la fama nacional en 1981 con El baile de los pajaritos, una canción que terminó convirtiéndose en una de las melodías más reconocibles de la música popular española.

Una nueva etapa más cercana al público

En los últimos meses, la cantante ha encontrado además un escenario especialmente emotivo: las residencias de mayores. Esta primavera participó en una gira por centros sociosanitarios de Madrid y Navarra. La iniciativa permitió revivir recuerdos y conectar con un público que creció escuchando sus éxitos y que sigue respondiendo cada vez que suenan los acordes de sus canciones más conocidas.

Lejos quedan ya los años en los que su nombre estaba unido a Benidorm, ciudad donde ha actuado durante décadas y donde llegó a convertirse en una auténtica institución para turistas y vecinos. A sus 70 años, María Jesús sigue subiéndose a los escenarios, estrenando proyectos y manteniendo vivo un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Mientras su acordeón continúe sonando, parece difícil imaginar un final para una carrera que lleva más de medio siglo acompañando las fiestas, verbenas y recuerdos de millones de españoles.