La nueva faceta de Georgina Rodríguez: tatúa por primera vez y lo comparte con sus seguidores

Los tatuajes se han convertido en una de las grandes pasiones de muchas celebridades y, en España, hay un nombre que se ha ganado un lugar destacado entre las estrellas nacionales e internacionales: Berni Coronado Morales. El artista, conocido como Berni Tattoo, ha conseguido que por su estudio pasen algunos de los rostros más reconocidos del panorama actual, consolidando una carrera que dio un importante salto mediático tras su aparición en el documental de Georgina Rodríguez.

Su participación en la producción no se limitó únicamente a mostrar su trabajo como tatuador, sino que tuvo una presencia destacada dentro de la historia, acercando al gran público una profesión que requiere precisión, técnica y una enorme dedicación. Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer y sus redes sociales se han convertido en el escaparate de algunos de sus trabajos más exclusivos, donde reúne ya a más de 60.000 seguidores.

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Ahora, Berni ha compartido uno de sus momentos más especiales: convertirse en el lienzo de Georgina Rodríguez. La modelo y empresaria decidió ponerse al otro lado de la aguja y demostrar que también tiene habilidades dentro del mundo del tatuaje.

Georgina Rodríguez cambia la aguja por la tinta

A pocos meses de uno de los momentos más esperados de su vida, su boda con Cristiano Ronaldo tras la celebración del Mundial, Georgina ha vuelto a sorprender a sus seguidores mostrando una faceta desconocida hasta ahora. La de Jaca, acostumbrada a compartir con sus millones de seguidores aspectos de su vida personal y profesional, publicó en sus redes sociales imágenes y vídeos del proceso en el que se enfrentó a un nuevo reto: tatuar a un profesional del sector.

No era una tarea sencilla. Tatuar a alguien que conoce perfectamente el oficio implica una presión añadida, ya que cada movimiento y cada detalle cuentan. Sin embargo, Georgina se puso manos a la obra y aceptó el desafío con la misma determinación que demuestra en otros ámbitos.

El tatuaje más especial de Berni

El resultado tuvo un significado especial para Berni, ya que el tatuaje realizado por Georgina no fue uno cualquiera: la modelo plasmó su propio nombre en la piel del artista. El tatuador compartió con sus seguidores todo el proceso, desde los primeros trazos realizados con bolígrafo hasta el resultado definitivo. Junto a las imágenes publicó un mensaje de admiración hacia la futura esposa de Cristiano Ronaldo: «La mejor tatuadora».

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Un reconocimiento que llegó rápidamente hasta Georgina, que no dudó en responder al artista y revelar la dificultad que había encontrado durante la experiencia. «Es superdifícil tatuar, después de hoy aún te admiro más», escribió la modelo, dejando claro que ahora comprende todavía mejor la complejidad del trabajo de los tatuadores.

El intercambio entre ambos ha despertado la curiosidad de sus seguidores y demuestra la estrecha relación que mantienen Berni y Georgina, una colaboración que une dos mundos aparentemente distintos: el de la moda y el entretenimiento con el del arte del tatuaje.