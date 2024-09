‘María Jesús y su acordeón’, hospitalizada de urgencia tras sufrir un grave accidente de tráfico

María Jesús Grados Ventura, conocida popularmente como ‘María Jesús y su acordeón’, ha sido hospitalizada de urgencia el pasado sábado 31 de agosto. Y todo tras haber sido víctima de un grave accidente de tráfico en la localidad alicantina de Benidorm. Tras salir a la luz diversos rumores al respecto, el equipo de la artista se ha visto obligado a emitir un comunicado a través de su perfil oficial de Instagram. De esta forma, han confirmado la dura noticia y han querido compartir muchos más detalles sobre el siniestro. Éste tuvo lugar a las 11:00 horas después de que un vehículo colisionase frontalmente con otro que, al parecer, invadió el carril contrario. Lo intentaron, pero no pudieron esquivar el coche y colisionaron frontalmente. Tanto la cantante como el conductor del vehículo en el que viajaba fueron trasladados de urgencia al hospital de Benidorm.

Él recibió el alta poco después, pero la artista tuvo que someterse a diversas pruebas para evitar complicaciones. Al fin y al cabo, se quejaba de tener fortísimos dolores como consecuencia del terrible accidente. Por fortuna, su vida no corre peligro pero, eso sí, la cantante continúa bajo observación médica para ver cómo evoluciona de los fuertes golpes que recibió tras el impacto. Como no podía ser de otra manera, la publicación realizada en la red social Instagram se ha llenado de comentario de sorpresa por la noticia pero, sobre todo, de apoyo. Todos son conscientes de que la artista es lo que más necesita en estos momentos. Es más que evidente que todos sus seguidores y amigos están verdaderamente preocupados por su estado de salud, y no es para menos. Al fin y al cabo se trató de un grave accidente que, por suerte, no fue a más.

Debemos tener en cuenta que, a pesar de lo ocurrido, no se han querido compartir muchos más detalles sobre el siniestro, puesto que ni tan siquiera se conoce la identidad de la persona ni el vehículo en el que viajaba ese otro conductor involucrado en el accidente. Sí que se ha comentado que la policía local sigue investigando lo ocurrido para tratar de esclarecer los hechos a la mayor brevedad posible.

Entre los numerosos comentarios que María Jesús y su acordeón ha recibido en esta impactante publicación en Instagram, hay algún que otro conocido que ha mostrado su sorpresa ante la noticia. Un claro ejemplo lo encontramos en Teresa Rabal, que no ha podido evitar escribir un «Madre mía», mientras que el grupo Baccara compartió lo siguiente: «Ay por favor! Una pronta mejoría y recuperación para los dos! Mucho ánimo y todo nuestro cariño». Por su parte, Paula Vázquez también quiso compartir un emotivo mensaje: «Un beso con toda la fuerza del mundo».

Pero no son los únicos mensajes que la artista recibido, ya que este comunicado está repleto de mensajes como los siguientes: «Madre mía… Recupérate pronto, cariño», «Mucho ánimo, María Jesús» o, incluso, «¡Qué te mejores, María!», entre otros. Es más que evidente que estamos ante una de las cantantes más conocidas de nuestro país, y el simple hecho de que ha estado a punto de perder la vida es algo que ha conmocionado a decenas de personas. Por suerte, ¡todo ha quedado en un gran susto! Ahora solamente tiene que recuperarse para continuar, cuanto antes, con su día a día. ¡Mucho ánimo!