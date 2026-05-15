Todo sobre Victoria Swarovski, la presentadora de Eurovisión 2026: edad, de dónde es y por qué es famosa

Eurovisión 2026 ha llegado de manera oficial y el mundo entero se encuentra haciendo frente a la semana eurovisiva. Como ya es bien sabido, este año España ha decidido retirarse de la competición y no participar, por primera vez desde su debut. Por lo tanto, no habrá representante español en la gran final de este sábado, 16 de mayo, pero esta situación no ha impedido que el resto de participantes estén preparados para hacer frente a la gran gala final. Un encuentro que estará presentado por Victoria Swarovski y Michael Ostrowski, desde Viena, Austria. Pero, ¿cuál es el lado más personal y profesional de la presentadora? ¡Te lo contamos!

El lado más profesional de Victoria Swarovski

Nacida el 16 de agosto de 1993 en Austria, Victoria Swarovski es hija de Alexandra y Paul Swarovski. Con casi 33 años, es cantante, modelo, empresaria, presentadora de televisión y heredera de la popular empresa austriaca Swarovski, valorada en miles de millones de dólares. Por lo tanto, forma parte de una de las familias más influyentes de su país.

Desde pequeña sintió una fuerte conexión con el mundo de la música, por lo que llegó a aparecer en televisión en determinadas ocasiones, pero no fue hasta los 17 años que firmó un contrato con Sony Music y lanzó One in a Million como single debut. Asimismo, se sabe que, al principio de su carrera profesional, se presentaba artísticamente como Victoria S.

Su fama como cantante comenzó a coger forma en 2012, cuando fue la elegida para poner voz a la banda sonora original en alemán de la película Las crónicas de Narnia: La travesía del Viajero del Alba. Y es que su carrera como cantante ha crecido con el paso de los años. A nivel televisivo, está muy ligada la emisora privada alemana RTL, pues ha presentado y colaborado en muchos programas.

Desde 2024, es la conductora del programa 2 in Tirol – Heimat neu entdecken. Una serie de éxitos a los que ha sumado la creación de su propia empresa. Pues, la artista fundó la marca de belleza ORIMEI Beauty, con productos de belleza naturales y veganos. Asimismo, como modelo ha sido la imagen de importantes marcas y campañas publicitarias.

El lado más personal de Victoria Swarovski

En redes sociales, Victoria Swarovski intenta tener un contacto cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 529.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, pero también de sus momentos más personales.

Por otro lado, en lo sentimental, se sabe que se casó con Werner Mürz en el 2017, pero en el 2022 hicieron oficial su divorcio. Lejos de cerrarse al amor, un año después, se informó públicamente que la heredera del lujoso imperio de cristales Swarovski y Mark Mateschitz, heredero de Red Bull, habían comenzado un romance. Una relación que, en pleno 206, parece que marcha de maravilla.