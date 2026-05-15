El mes de mayo ha comenzado de manera oficial y, con ello, una nueva edición de Eurovisión está en camino. El popular certamen de música se ha convertido en uno de los eventos más vistos y reconocidos del mundo. Pues, países de toda Europa se presentan con el objetivo de mostrarle al mundo su talento y arte. De esta manera, representantes de cada país se subirán al escenario con el objetivo de convertirse en la nueva voz del momento. Pues, el Festival de la Canción es un escaparate muy importante para poder crecer en la industria musical. Pero, como ya es bien sabido por todos, este 2026 España no participará. Por primera vez desde su debut y como miembro del Big Five, España ha decidido no participar en Eurovisión 2026, pero esto no ha supuesto ningún cambio en el evento, pues se realizará igualmente. De hecho, aunque no lo podremos ver en La 1 de Televisión Española, se sabe que estará presentado por Victoria Swarovski y Michael Ostrowski. Un encuentro que se llevará a cabo en Viena, Austria, y donde se celebrará el 70 aniversario del festival. Pero, ¿quién es Michael Ostrowski? Realizamos un repaso.

El lado más profesional de Michael Ostrowski

Nacido el 3 de enero de 1973 en Austria, Michael Ostrowski es un prestigioso actor y guionista de su país. Tiene una amplia carrera en la industria de la televisión y el cine. De hecho, ha trabajado en más de cuarenta proyectos. Durante su juventud, el artista estudió inglés y francés. Asimismo, a principios de los años 2000 trabajó como investigador en el Instituto de Estudios Avanzados sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Pero siempre sintió una profunda atracción por el mundo artístico. Por ello, comenzó a trabajar en el teatro de Graz. Y es que, poco tardó en llegar a su vida las primeras oportunidades laborales. Fue en el 2004 cuando su carrera profesional experimentó un salto arrollador. Pues, conquistó a todos como actor y guionista en Slugs. Una muy buena carta de presentación que le otorgó, en el 2011, el Premio del Cine Austriaco al Mejor Guion.

A lo largo de su carrera ha trabajado en producciones como Lügen auf Kubanisch, Die Werkstürmer, Halbe Brüder, Bibi & Tina: Tohuwabohu Total, Kalte Füße, Die Känguru-Verschwörung o Rehragout-Rendezvous, entre muchos otros. Y es que el artista compagina su vida en el cine y en el teatro con sus proyectos en eventos importantes.

El lado más personal de Michael Ostrowski

En redes sociales, Michael Ostrowski intenta mantener un contacto cercano con su público. Si hablamos de plataformas como Instagram, el artista suma más de 9.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si el corazón del artista se encuentra ocupado o no. Pues, siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada.