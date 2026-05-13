Quiénes son los presentadores de ‘Eurovisión 2026’

Eurovisión 2026 es una realidad, a pesar de que para España esté siendo la edición más atípica de nuestra historia en el certamen. Recordemos que, por primera vez desde que concursamos, RTVE tomó la decisión de retirarse del festival tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en el certamen a pesar de su conflicto en Gaza. Como España, otros tantos países han decidido retirarse, lo que ha supuesto un duro golpe económico para la organización. Aun así, Austria acoge la nueva edición que se celebrará en el Wiener Stadthalle, en cuya final, las delegaciones clasificadas lucharán por conseguir el ansiado Micrófono de Cristal. Lo harán, como suele ser habitual, tras pasar por dos semifinales y una gran final, todas ellas presentadas por Victoria Swarovski y Michael Ostrowski.

La cadena pública del país anfitrión, la ORF, no ha dudado un solo segundo en apostar por una de las parejas de presentadores más populares del país, pero, sobre todo, que cuentan con más experiencia. Al fin y al cabo, estamos ante un evento cultural que es seguido por millones de personas en todo el mundo. Eso sí, no estarán solos, puesto que Emily Busvine se encargará de la green room, el espacio en el que los artistas llegan tras haber hecho su actuación sobre el escenario del Wiener Stadthalle. ¡Descubrimos algunos detalles de los presentadores de Eurovisión 2026!

Victoria Swarovski

Nacida el 16 de agosto de 1993 en Innsbruck, Austria, poco a poco se ha considerado como una de las figuras televisivas más reconocidas del país. Por si fuera poco, también es modelo, cantante y empresaria. Pero no todo queda ahí, puesto que pertenece a la familia de la prestigiosa firma Swarovski. Su padre es uno de los que está al frente de esta firma, mientras que su madre es periodista.

Desde muy temprana edad, Victoria Swarovski mostró un gran interés por la música, hasta tal punto que participó en coros infantiles y actuó en un programa de televisión presentado por Mario Barth. Con 17 años, y con el nombre artístico Victoria S, firmó su primer contrato discográfico, por el que pudo lanzar un tema titulado One In A Million.

Todo fue más allá cuando tuvo la oportunidad de interpretar There’s a Place For Us en la versión alemana de la banda sonora de Las crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba. Eso sí, más allá de la música, la joven destaca por tener un amplio y exitoso recorrido en televisión. Es por eso que la cadena pública austríaca no tuvo dudas a la hora de contar con ella para un evento de gran magnitud como es Eurovisión 2026, y más cuando une dos de las grandes pasiones de Victoria.

Michael Ostrowski

Nacido en 1973 en Leoben (Austria), estamos ante uno de los guionistas, directores, actores y presentadores de televisión más conocidos de este país. Al igual que sucede con su compañera en Eurovisión 2026, el paso del tiempo ha hecho que se haya ganado a pulso ser una de las figuras más reconocidas tanto del cine como de la televisión en Austria.

En la actualidad, Michael Ostrowski es considerado como uno de los actores más demandados del país anfitrión de Eurovisión 2026. De hecho, combina su trabajo en televisión con presentación de ceremonias y galas, como es el caso de los Premios Amadeus de la Música Austríaca o, incluso, los Premios Nestroy de Teatro. Por lo tanto, es evidente que Eurovisión 2026 es un reto que va a saber superar con creces.