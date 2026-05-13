El pasado martes 12 de mayo arrancó Eurovisión 2026 con la celebración de la primera semifinal. Se trata de una edición de lo más atípica para los seguidores españoles del festival, puesto que, por primera vez en 65 años, no participará nuestro país. Hace unos meses, RTVE confirmó la retirada de su delegación después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) optó por mantener a Israel en el certamen. Por lo tanto, los eurofans no solamente se quedan sin candidatura, sino también sin emisión del certamen en la cadena pública y, por supuesto, sin televoto nacional. Eso sí, existe una manera para poder ver el concurso en directo y, además, también para votar a tus candidaturas favoritas.

Y es que, más allá de las semifinales, la gran final de Eurovisión 2026, que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 21 horas en el Wiener Stadthalle de Viena, será emitida en directo en el canal de YouTube del festival. Por lo tanto, los países no participantes (entre los que se encuentra España), a pesar de que no sea emitido en la televisión pública, sí que van a poder tener la posibilidad de seguir el certamen si así lo desean. Eso sí, en este caso, también existe una forma de votar que nada tiene que ver con lo que estamos acostumbrados, que es el televoto a través de RTVE.

¿Cómo votar en ‘Eurovisión 2026’ desde España?

Este es el cambio más importante, puesto que aquellos seguidores del festival ubicados en nuestro país no votarán como público de un país participante, sino a través de https://vote.eurovision.com/. Se trata de un sistema creado para poder agrupar, de algún modo, aquellos votos de espectadores de países que no compiten. Por lo tanto, el de los españoles también forma parte de ese grupo de «territorios no participantes». Esto es una única unidad de puntuación y no un televoto nacional propio.

Para esta polémica edición, la UER ha dado el paso de reducir el número máximo de votos de 20 a 10 por método de pago (0,99€ cada voto). Una medida que se incluyó dentro de la reforma del sistema de votación, y todo con la finalidad de reforzar, en la medida de lo posible, la transparencia y limitar «las campañas de promoción desproporcionadas».

En cuanto a la ventana de votación, varía según la gala. En las semifinales, se abre a medianoche del día en cuestión, se pausa durante las votaciones y vuelve a abrirse tras la última canción durante unos 20 minutos. En cuanto a la final, el voto online se abre a medianoche del día de la gala, se interrumpe brevemente al inicio del directo y se reactiva antes de la primera canción, permaneciendo abierto hasta unos 40 minutos después de la última actuación.

Por lo tanto, a pesar de que por primera vez en su historia España no participa, que el Benidorm Fest ha dejado de ser una simple preselección para consolidarse como un festival con entidad propia, existen opciones para ver esta edición tan atípica para nosotros. Y no solamente verla, sino también para poder votar por tus propuestas favoritas.