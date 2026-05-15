El vídeo de González Amador ante la juez: «Me dijeron que sabían quién era yo y que Hacienda me iba a matar»

«Me dijeron que sabían quién era y que Hacienda me iba a matar», con estas palabras Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, explicó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid la inspección fiscal a la que fue sometido y que ha acabado en los tribunales.

OKDIARIO ha accedido al vídeo íntegro de la declaración de Alberto González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla en abril de 2025. La pareja de Ayuso dio explicaciones sobre sus negocios durante dos horas y 17 minutos.

El fiscal, ante la juez Inmaculada Iglesias, le preguntó por los beneficios de su trabajo y así se los explicó González Amador:

Fiscal: ¿A qué se debe este incremento?

Alberto González Amador: Como le he dicho antes, cada vez que se demandan más servicios, pues más servicios doy, más facturo. Y son servicios, insisto, son servicios para que no quede ninguna duda que no demanda el director general de Quirónprevención, Fernando Camino, son servicios que demanda el área de gran cuenta de sus clientes. […] Si gano más es porque he trabajado más, no le veo más, no sé cuál es… En ningún caso, para que no quede duda, no hay, como lo he dicho antes, pero por repetirlo, porque veo que insiste la pregunta, no hay ninguna factura, ningún contrato que yo preste a Quirónprevención, el cual alguien pueda decir ha sido un regalo o ha sido por no hacer nada, no es más que Quirónprevención, permítame la expresión que suene mal, refactura. Es decir, yo vendo un servicio por mil y Quirónprevención se lo vende al cliente por 1.200. Conclusión: Quirónprevención gana dinero.

Alberto González Amador también dio explicaciones sobre sus socios y las empresas que decidió comprar y cuyas operaciones están siendo investigadas en el procedimiento judicial. El fiscal también le preguntó por su gestor Javier Gómez Hidalgo, que le asesoró en materia fiscal.

Fiscal: ¿Tiene algún otro vínculo, algún tipo de trato civil, mercantil, profesional o de alguna otra naturaleza con Javier Gómez Hidalgo o con alguna sociedad participada o administrada por Javier Gómez Hidalgo?

Alberto González Amador: Sí, correcto. Mire, yo conozco a Javier Gómez Hidalgo en mayo-abril del 22, es decir, yo conozco a Javier Gómez Hidalgo en el momento en que a mí se me abre la inspección de Mercedes Urbano López de Meneses ya de manera fuerte y hablando con la gestora, me dice «oye, siendo tú quien eres, que intuimos que la Agencia Tributaria lo sabe, deberías buscarte alguien fuerte porque van a venir a matarte».

Fiscal: (interrumpe) ¿Se refiere a su relación sentimental? ¿A qué se refiere?

Alberto González Amador: Porque en el año 22 era de dominio público que estaba con ella (con Isabel Díaz Ayuso). Entonces, qué ocurre, que yo hablo con la otra gestoría, con Multigestión, porque además tiene más empaque, más grande… Y Javier Álvarez me dice: «Hablo con mi jefe, con Javier Gómez». Veo que Javier Gómez baja a Madrid, porque además tiene despacho también aquí en Madrid, me veo con él, me parece una persona seria, me explica casos similares que ha tenido con la Agencia Tributaria, le veo solvente, así que decido. Ese es el primer día que le veo la cara, estamos hablando de mayo del 22, no sé el día exacto, y desde ese día le digo: «Oye, ¿pues te importa llevarme esto?» y me dice: «Ningún problema». Ahí empieza una relación mercantil con Javier Gómez Hidalgo directamente.

Alberto González Amador se explica

El novio de Ayuso también explicó en sede judicial cómo fue su inspección por parte de Hacienda en la que analizaban la tributación de las empresas que compró.

«Compro Círculo de Belleza porque para mí es una compañía que tiene dos contratos fundamentales, los cuales me pueden permitir una gran facturación. Básicamente, es eso», explica.

Y prosigue: «Me llamó la inspectora Mercedes Urbano López de Meneses, al acudir allí le di a ella esta explicación. Ella tomó nota. De hecho, venía en la diligencia que el objeto era fundamentalmente por esos dos contratos. Para mí eran activos que, como le he explicado antes, económicamente me salían rentables. Ella no puso ninguna objeción, no me preguntó nunca más por la empresa y, de hecho, yo creo que la actuaria lo dio por correcto, no puso de hecho ni me insinuó que vio raro la compra».

Alberto González Amador tuvo que ir en persona a ver a la inspectora de la Agencia Tributaria, algo que no es habitual en la mayoría de los casos. La inspección se puso en conocimiento de la Fiscalía y su caso se hizo público. El Tribunal Supremo condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelar secretos sobre este procedimiento.