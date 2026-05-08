García Ortiz se niega a pagar los 39.000 euros de costas que le impuso el Supremo tras condenarle por delincuente

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz maniobra para no pagar las costas ya rebajadas de su juicio en el Tribunal Supremo, del que salió condenado por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, novio de Ayuso. García Ortiz lleva seis meses sin abonar estas costas procesales gracias a que ha interpuesto recursos para no pagar.

El Tribunal Supremo fijó las costas a pagar en 79.942 euros, pero Álvaro García Ortiz recurrió. La letrada de la Administración de Justicia de las causas contra aforados estimó parcialmente el recurso y dictó un decreto en el que rebajaba las costas a 39.000 euros. No contento con la rebaja, el ex jefe del Ministerio Público ha puesto un nuevo recurso de revisión para no pagar las costas.

OKDIARIO ha podido acceder a este recurso en el que la defensa de Álvaro García Ortiz pide que «se revoque el decreto en cuanto declara procedente la inclusión en la tasación de costas de determinadas actuaciones procesales, y declare indebida su imputación a esta parte, acordando su exclusión por carecer de imputación causal, corresponder a actuaciones ajenas al objeto del proceso penal, haber sido promovidas por otras partes o referirse a actuaciones relativas a personas finalmente sobreseídas libre o parcialmente».

Asimismo, la defensa de Álvaro García Ortiz solicita que «se excluya la aplicación del incremento previsto en el Criterio 66 del ICAM, o, subsidiariamente, lo reduzca a cero, al tratarse de un procedimiento de instrucción y enjuiciamiento en primera y única instancia ante el Tribunal Supremo, impuesto por razón del aforamiento, evitando que una garantía institucional se traduzca en una agravación económica desproporcionada para la persona física».

El abogado del Estado, que defiende al ex fiscal general del Estado, hace una enumeración de las partidas cuyas costas considera indebidas para que las asuma García Ortiz. «La imposición de costas por un escrito cuya finalidad es ajena a la investigación y al enjuiciamiento del delito es, por definición, indebida», esgrime.

El Tribunal Supremo decide

El Tribunal Supremo ha tenido que abrir una pieza separada de tasación de costas para atender a las peticiones de Álvaro García Ortiz. El Alto Tribunal tiene pendiente resolver este último recurso que ha puesto el ex número 1 de la Fiscalía para no pagar.

El abogado de Alberto González Amador ha impugnado esta última maniobra de García Ortiz. A lo largo de un escrito de 16 páginas expone los motivos por los que debe asumir las costas a las que fue condenado.

Álvaro García Ortiz no paga un euro

El ex fiscal general del Estado se niega a gastarse un euro por el procedimiento de revelación de secretos que se siguió sobre él en el Alto Tribunal. Todo ello pese a que ha percibido cerca de 460.000 euros brutos durante toda su etapa como fiscal general del Estado desde agosto de 2022 y 2025.

Primero se negó a pagar un abogado privado y optó porque le defendiese la Abogacía del Estado a cargo del erario. El abogado del Estado presentó infinidad de recursos en su nombre y ahora también le ayudará a recurrir al Tribunal Constitucional.

Fuentes de la Abogacía del Estado están escandalizadas con este asunto y así lo hacen saber en una conversación con OKDIARIO: «Estamos en shock, es una ignominia, jamás una defensa de autoridad o funcionario llegó a esto, eso no es defensa judicial, es un órgano extrajudicial, una Cámara política que llaman Tribunal Constitucional». Y prosiguen: «Lo que hacen con la Abogacía del Estado no tiene nombre, abogados gratis en un recurso que es carísimo».

Álvaro García Ortiz también eludió pagar de su bolsillo la multa e indemnización a la que fue condenado. Su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), hizo una colecta para pagársela y sus compañeros hicieron donaciones hasta costearla. García Ortiz no pagó la indemnización, pese a que en su entrevista con Jordi Évole dijo que «le jodió pagarla».

Ahora llega el turno de evitar pagar las costas que ya han sido rebajadas a la mitad. Según la sentencia condenatoria, Álvaro García Ortiz tiene que asumir las costas procesales, pero está haciendo todo lo posible para no hacerlo. El que fuera el mayor garante de la legalidad se niega a pagar su juicio pese a que la ley así lo estipula.