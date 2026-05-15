El novio de Ayuso al PSOE y Más Madrid: «Han filtrado y dilatado el caso, responderles no aporta nada»

«Responderles no aporta nada más que politizar, han filtrado y dilatado el caso». Así se negó Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, a contestar a las acusaciones populares de su caso, que ejercen el PSOE y Más Madrid.

Pese a que los socialistas quieren ilegalizar la acción popular, en cuanto supieron que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba investigada en los tribunales, corrieron a personarse en el caso. La juez admitió la personación y les dio la posibilidad de tener la información del sumario y acusar de más delitos a González Amador. Así lo han hecho, provocando aperturas de piezas separadas en su procedimiento.

El interrogatorio del novio de Ayuso comenzó, como suele ser habitual, con la juez preguntándole si iba a contestar a todas las preguntas que se le iban a formular.

«Señoría, como le dije la última vez que estuve aquí, una vez que se pronunciase la Audiencia Provincial, yo vengo voluntariamente a declarar y mi idea es responder a todas las preguntas. A las de su Señoría, a las del Ministerio Fiscal de Diego Lucas Álvarez, representado aquí, y a las de mis abogados. Quería responder también a la acusación popular, pero si me lo permiten, mis abogados me han recomendado y lo veo coherente y lógico que, si estamos solicitando su expulsión, porque lo único que hemos visto es que han dilatado el proceso y han filtrado información. Creo que no va a aportar nada más que politizar más aún esta causa. Así que voy a responder a todos menos a ellos», explicó el novio de Ayuso nada más empezar.

Las alusiones a la acusación popular continuaron durante la declaración del novio de Ayuso. González Amador dijo en sede judicial: «Todos los nombres y todo está filtrado ya por la acusación popular».

Cuando le tocó el turno a los abogados del PSOE y Más Madrid, rápidamente intervino el abogado de Ayuso y dijo: «No, no va a responder, Señoría». El letrado intentó intervenir y la juez le cortó, recordándole: «No le puedo permitir que formule preguntas, sino estaríamos infringiendo el derecho que tiene el investigado a no declarar».

Las preguntas de la juez

La juez Inmaculada Iglesias sí que le hizo preguntas al novio de Ayuso. Comenzó el interrogatorio preguntándole por la compra de la empresa Círculo de Belleza que tenía Gloria Carrasco.

«¿Por qué pagó usted un precio tan elevado, desorbitado podemos decir, por una sociedad que no tenía valor, no tenía medios materiales y no tenía medios personales?», le preguntó la juez.

«Para mí, el valor de esa sociedad, y ahora se lo explico para contextualizarlo y que lo pueda entender, son los contratos que esa sociedad tenía con dos empresas. Cuando llega el confinamiento y estalla el Covid, yo diseño un protocolo Covid Seguro. […] Yo quería llegar a las farmacias para poder vender ese servicio. El problema que me iba a encontrar era el que ya me encontré en su día con las clínicas dentales, que es cómo penetrar o cómo llegar o tener un canal que me permita llegar a esas farmacias. A partir de aquí, se me ocurre Gloria Carrasco, que es la dueña del Círculo de Belleza», explicó el novio de Ayuso.

González Amador prosigue explicando que necesitaba la empresa de Gloria Carrasco para dar viabilidad a su proyecto: «Se lo planteo a ella y ella me comenta que ha hecho algo similar […] A mí me empieza a contar eso y yo ahí empiezo a vislumbrar que puede ser mi entrada».

El novio de Ayuso dio las oportunas explicaciones durante dos horas y 17 minutos en sede judicial. Lo hizo en una declaración voluntaria preparada con sus abogados en la que explicó punto por punto sus negocios y la tributación de los mismos.