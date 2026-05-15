‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje de última hora preparado en menos de una semana

Tras hablar la semana pasada de las patrullas ciudadanas, un fenómeno que es habitual en Estados Unidos, pero que en España era desconocido hasta ahora, el programa Equipo de Investigación emite este viernes un nuevo reportaje que seguro que ha dado muchos dolores de cabeza a la redacción. Mientras en otras ocasiones los periodistas pueden tener tiempo para preparar los reportajes, conocer a los testimonios y trabajar con cierta calma, el programa que se verá esta noche en laSexta ha sido preparado a contrarreloj para estar pegado al máximo a la actualidad.

El virus del crucero, así se titula, es un reportaje en el que analiza cómo un brote de hantavirus a bordo del buque Hondius ha terminado generando preocupación a nivel internacional. España ha sido (y sigue siendo) protagonista de la noticia, puesto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido demostrar músculo ante todo el planeta con el desembarco de los pasajeros del barco de lujo. Como ya contamos en Happy FM, el Hondius hace viajes de aventura por algunas de las zonas más peligrosas del planeta y que tienen un coste de hasta 30.000 euros. En él hay comida preparada por chefs, actividades de alto riesgo y posibilidad de disfrutar de camarotes de lujo.

La expedición, que navegaba por algunas de las zonas más remotas del planeta, quedó aislada frente a Cabo Verde tras detectarse varios casos graves. Sin autorización para atracar y con el médico del barco también enfermo, más de 140 personas permanecieron a bordo en una situación crítica.

‘Equipo de investigación’ revive el minuto a minuto del barco

El espacio reconstruye la cronología del brote desde la muerte de un pasajero durante la travesía hasta la posible expansión del virus tras distintas escalas internacionales, apoyándose en testimonios, imágenes y documentación oficial.

Además, la investigación pone el foco en el viaje previo de una pareja neerlandesa por zonas de Sudamérica donde el hantavirus es endémico, una de las claves para entender el posible origen del contagio.

El reportaje también analizará los fallos en los protocolos sanitarios y la respuesta de las autoridades, señalando cómo una expedición de lujo terminó derivando en una crisis con repercusión global.

Mientras los pasajeros españoles siguen en cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla, especialmente el que ha dado positivo en las últimas horas por el virus, España entera mira con preocupación qué pasará en el futuro. El virus del crucero se podrá ver a partir de las 22:30 h en el nuevo programa de Equipo de investigación, que se podrá ver en laSexta.