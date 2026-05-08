‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje sobre un fenómeno que no deja de crecer en España

Equipo de investigación regresa esta noche para abordar otro tema que se ha convertido en un fenómeno por toda España. El programa de Gloria Serra pondrá el foco en la inseguridad que se vive en muchas partes de nuestro país y que está obligando a que los ciudadanos tomen medidas para evitar robos y agresiones ante los problemas que tienen las autoridades para poner freno a esto. De esto hablará el reportaje de hoy, que se podrá ver a partir de las 22:30 h en laSexta.

Los reporteros descubrirán el fenómeno de las patrullas ciudadanas, algo que hasta ahora apenas se conocía en nuestras calles. Sí que es algo habitual en Estados Unidos, pero hasta ahora la seguridad en nuestros barrios no las necesitaba. Para conocer cómo funcionan, las cámaras acuden a Madrid, Barcelona, Sevilla, Orense y Torre Pacheco, sitios en los que ya hay vecinos que se organizan para prevenir robos y agresiones.

Todos ellos se coordinan con grupos en redes como WhatsApp y Telegram, donde avisan de comportamientos sospechosos y piden ayuda cuando lo necesitan.

Después, en esas mismas redes, difunden los vídeos de sus intervenciones, demostrando así su eficacia. Muchos opinan que tienen una gran utilidad, mientras que hay detractores que piensan que lo único que consiguen es crear una sensación de inseguridad que es exagerada.

‘Equipo de investigación’ habla con algunos de los miembros de las patrullas

Los reporteros de Gloria Serra estarán en esas patrullas, pero también hablarán con expertos en seguridad, derecho y comunicación digital. Expertos advertirán del peligro que tiene el difundir los vídeos de esas actuaciones y sus posibles consecuencias legales.

Además, también descubrirán a influencers que trabajan y se aprovechan de esos momentos para expandirlos por las redes sociales. Y, como detalle importante, también lo monetizan.

Torre Pacheco, uno de los puntos calientes

La localidad murciana tiene alrededor de un 30 % de población marroquí. En julio de 2025, tras una agresión a un hombre de 68 años, los vecinos se amotinaron contra la población marroquí durante semanas de tensión en las que se convirtió en el centro de la información.

El momento de audiencias de ‘Equipo de investigación’

El 24 de abril, el programa logró un 4.3 % y 465.000 espectadores de media con la emisión del reportaje El crimen del Domingo de Ramos, el último de estreno que se ha emitido del programa. El pasado día uno de mayo, festivo en toda España, Gloria Serra y los suyos tuvieron un dato peor al firmar un 3.4 % y 341.000 espectadores de media, aunque hay que aclarar que fue por la emisión del reportaje Jugando con fuego, que no era de estreno.