‘Equipo de investigación’ emite hoy el reportaje sobre un inocente que fue asesinado por error

Hay historias que parecen escritas por un guionista de Hollywood, pero el reportaje que emite hoy Equipo de Investigación es, por desgracia, la cruda realidad de un caso que ha pasado en nuestro propio país. Con el título de El crimen del Domingo de Ramos, el programa de Gloria Serra reconstruye un asesinato que ha dejado una cicatriz imborrable en la localidad de Cartaya (Huelva) y una pregunta incómoda: ¿qué haces cuando la justicia te falla?

Un inocente muerto y una «trampa» de película

Todo comenzó el 14 de abril de 2019. Samuel, un joven que no tenía relación alguna con el turbio mundo del narcotráfico, murió tras aceptar un simple favor. Fue la víctima colateral de una emboscada por deudas de droga. Aunque los responsables fueron condenados a penas de más de 40 años, lo cierto y más indignante es que ninguno entró en prisión de inmediato.

Aquí es donde la historia da un giro que ha dejado en shock a los investigadores:

La fuga del siglo: Uno de los condenados desapareció, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados de España.

Uno de los condenados desapareció, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados de España. Un hermano coraje: Ante la pasividad de la búsqueda oficial, Vicente (hermano de la víctima) decidió tomar cartas en el asunto.

Ante la pasividad de la búsqueda oficial, Vicente (hermano de la víctima) decidió tomar cartas en el asunto. Un infiltrado: Vicente se hizo pasar por narcotraficante, se ganó la confianza del asesino y logró lo que la policía no pudo: tenderle una trampa mortal para su detención en diciembre de 2025.

No es una película de fin de semana

Aunque pueda parecer el guion de una película de sobremesa, se trata de un caso real y que todavía indigna a muchas personas. Desde hoy, cuando se emita en televisión este reportaje, seguro que muchos de los que desconocían este caso también lo estarán.

El reportaje de hoy en laSexta no solo reconstruye el crimen, sino que denuncia una realidad que descoloca al espectador: a día de hoy, uno de los implicados sigue en libertad a la espera de una resolución del Tribunal Supremo. Es el relato de una familia que tuvo que actuar como detectives ante la fuga del asesino de su hermano.

Este caso plantea un debate ético que seguro que dará mucho que hablar en redes sociales durante su emisión. ¿Hasta dónde llegarías por detener al asesino de tu hermano?

En Happy FM hablamos de más temas sobre el mundo de la televisión, aunque mucho menos duros, como la soltera demisexual en First Dates o la última hora sobre las audiencias de ayer entre Broncano y Motos.