Audiencias ayer: ‘El Hormiguero’ (14.9%) sube frente a ‘La Revuelta’ (9%) y el fútbol (7.2%)

Las audiencias de ayer han dejado un panorama desolador para Televisión Española con un David Broncano que sigue sin rendir como se espera de él. El Hormiguero (14.9%) amplía distancias con su liderazgo y consigue una ventaja abismal, aprovechando la fragmentación de la audiencia provocada por el fútbol, que terminó hundiendo a La Revuelta (9%) a uno de sus peores datos históricos. El peor lo consiguió hace un par de semanas por culpa de la Champions con un 8%.

Análisis de las audiencias de ayer: ¿Por qué cayó Broncano?

La noche fue un auténtico «vía crucis» para David Broncano. El programa de La 1 se enfrentó a una tormenta perfecta: la emisión del partido de fútbol entre el F.C. Barcelona y el Celta de Vigo, que firmó un sólido 7.2% de share en DAZN, le robó directamente su público objetivo. Como ya hemos contado muchas veces, el programa de la pública sufre más que su rival de Antena 3, puesto que su público es mucho más infiel.

Pablo Motos resiste: Con un 14.9% , El Hormiguero demostró tener un público mucho más fiel y transversal que no se fuga ante los eventos deportivos.

Con un , El Hormiguero demostró tener un público mucho más fiel y transversal que no se fuga ante los eventos deportivos. Broncano bajo mínimos: Ese 9% marca una línea roja para La Revuelta, que por primera vez baja de los dos dígitos en una noche de competencia directa.

Ese marca una línea roja para La Revuelta, que por primera vez baja de los dos dígitos en una noche de competencia directa. El fútbol, juez de la noche: El 7.2% del deporte rey fue suficiente para fragmentar el access prime time y beneficiar a Antena 3.

La isla de las tentaciones también sufre por culpa del fútbol y cae por debajo del 9 %, aunque mantiene su pelea con el programa de Broncano y se queda a tres décimas de robarle el segundo puesto del access prime time.

Audiencias de los programas del access prime time:

‘El Hormiguero’: 14.9% y 1.830.000

‘La Revuelta’: 9% y 1.118.000

‘La isla de las tentaciones’: 8.8% y 1.079.000

F.C. Barcelona-Celta de Vigo: 7.2% y 839.000

‘Horizonte’: 6.9% y 850.000

‘El Intermedio’: 7.1% y 875.000

¿Es este el fin de la racha de ‘La Revuelta’?

Aunque se trata de un dato condicionado por el fútbol, este golpe de realidad pone de manifiesto la vulnerabilidad del formato de TVE ante las grandes citas en directo. Mientras que Pablo Motos se mantiene estable, Broncano parece sufrir mucho más cuando la oferta televisiva se diversifica.

Habrá que ver si en la noche de hoy, ya sin fútbol de por medio, La Revuelta es capaz de rebotar y volver a estar por encima del 10 %. Ya hace semanas que no pasa del 12 % y desde hace más de un año no vence a Motos de manera habitual. En este tiempo apenas lo ha conseguido un par de veces gracias a Rosalía (en noviembre de 2025) y Pedro Almodóvar (en marzo de 2026).

‘Mask Singer’ y ‘Barrio esperanza’, el otro duelo de audiencias de la noche

El movimiento de la cadena pública ha sido muy cuestionado. Pasar Barrio Esperanza del domingo (donde brilló con un 15.3%) al miércoles ha provocado que la serie se deje medio millón de espectadores en apenas unos días, una sangría que puede hacer que ya no sea la serie revelación del año.

En estricta coincidencia, gana la serie por ocho décimas, pero en el dato global es el programa de Antena 3 el que logra la victoria.

‘Mask Singer: Adivina quien canta’: 12 % y 763.000

‘Barrio Esperanza’: 11.2 % y 1.026.000

‘First Dates: Gourmet’: 9.9 % y 552.000

‘Ex.la vida después: Del reality’: 4.7 % 348.000

‘El objetivo: El abismo de la guerra’: 4.5 % 273.000

Si quieres saber más sobre los temas que están marcando la semana, no te pierdas el guiño de Machos Alfa al caso Errejón o cómo le va a Juanjo Hinojo, el nuevo sabio de Saber y ganar.