Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 2 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 428 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo el escándalo en torno a Dámaso parece sacudir con fuerza tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña. Hasta tal punto ha llegado este asunto que, como era de esperar, las consecuencias no tardan en llegar, ni mucho menos. Lejos de que todo quede ahí, parece que Rosalía ha comenzado a ignorar los ruegos de Leonor.

Es más, ha tenido el atrevimiento de presentarse en la Casa Pequeña con la firme intención de ver a María. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo Rafael se siente cada vez más abrumado con la situación que tiene entre manos. Es por eso que parece que no le queda más remedio que tomar una de las decisiones más drásticas y contundentes hasta el momento. Se trata de un paso adelante que cambiará todo y que marcará un antes y un después en muchísimos aspectos, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 429 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 3 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo, finalmente, parece que Francisco pide matrimonio a Pepa. Por lo tanto, ¿vamos a tener una nueva boda a la vista? Todo ello mientras José Luis, visiblemente desbordado, no puede evitar derrumbarse ante don Hernando.

Este, por su parte, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para mostrarse contundente con el marqués, obligándole a tomar una de las decisiones más sorprendentes hasta la fecha. Todo ello mientras Victoria se niega a ceder a las presiones de don Hernando. Pedrito, por su parte, termina alimentando las sospechas de Luisa y Bárbara sobre Rosalía. ¿Descubrirán algo que podría marcar un gran punto de inflexión en esta historia? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.