Marta Barrachina (PP): «Sigo con la ilusión intacta y tengo muchos proyectos para la provincia en mi cabeza»

Cuando apenas restan 10 meses para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, Marta Barrachina Mateu, actual presidenta de la Diputación de Castellón en representación del Partido Popular (PP), revela en esta entrevista exclusiva a OKDIARIO su intención de continuar al frente de la institución otros cuatro años: «Sigo con la ilusión intacta y tengo en mente muchos proyectos» para los 135 municipios que conforman la provincia de Castellón, desliza. De modo que: «Si me lo permiten tanto mis compañeros como los vecinos, aquí voy a estar luchando por esta provincia y aportando a los municipios todo lo mejor que se pueda, que para eso he venido».

PREGUNTA. Presidenta, ¿se ve usted con ánimo, con ilusión por volver a ser presidenta de la Diputación de Castellón?

R.- La palabra la tienen los ciudadanos, los vecinos y vecinas de nuestros municipios. Pero sí, yo sigo con la ilusión intacta, con las ganas intactas; tengo mucho proyecto todavía en mi cabeza junto a mi equipo para desarrollar. La administración no va al ritmo que nos gustaría, ya que falta todavía. Así que, si me lo permiten tanto mis compañeros como los vecinos, aquí voy a estar luchando por esta provincia y aportando a los municipios todo lo mejor que se pueda, que para eso he venido.

P.- ¿Cómo debe encarar el PP las elecciones autonómicas en este territorio?

R.- Como lo hemos hecho hasta ahora, trabajando. Para mí, lo más importante es que aquí lo hemos hecho y eso se nota, cumpliendo con la palabra dada. Tienen que seguir llegando proyectos estratégicos, bajándose los impuestos; hay que seguir cuidando mucho a las personas, tienen que llegar proyectos muy, muy importantes como el que vamos a iniciar en breve, después de mucho trabajo y de mucha reivindicación, que es el Hospital General de Castellón, que va a marcar un antes y un después. No puede ser que en nuestra tierra no se cuente con una infraestructura tan necesaria como es esa. Yo creo que las hemos de afrontar mirando a los ojos a los ciudadanos, diciéndoles a qué hemos venido, de lo que somos capaces, que queremos mejorar su vida, que queremos generar oportunidades. Cumpliendo la palabra dada, estando en el territorio y acompañando a los ciudadanos, vamos a tener la garantía de continuar.

P.- ¿Y con la mirada puesta en las elecciones generales?

R.- En el Gobierno de España, pues la situación es absolutamente…, es que es desastroso, por no decir otra peor palabra. Creo que es el momento de que el presidente Feijóo llegue, ponga orden y que se empiece a notar. Que empiecen a bajar los impuestos, que se garantice menos burocracia y mucho más protección a los autónomos que levantan este país todos los días. Que se cuide más a las personas, que empiecen a llegar las inversiones, que salga adelante una ley antiokupación que necesitamos de manera inmediata para garantizar también a las personas que alquilan que puedan alquilar con tranquilidad. Creo que el presidente Feijóo tiene una tarea muy complicada por delante y yo le dije en el foro que va a tener a todos los hombres y mujeres de la provincia de Castellón a su disposición para eso, para labrar un futuro mucho mejor para España y para devolver la credibilidad y también el sentido a la democracia.