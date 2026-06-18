Espaldarazo de Feijóo a Marta Barrachina: Castellón será la sede del II Foro de Diputaciones del PP

La líder del PP en la provincia de Castellón, y presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, se ha convertido en un referente de los populares en la Comunidad Valenciana, muy valorada por Génova. Prueba de ello es que Alberto Núñez Feijóo ha elegido Castellón como sede del II Foro de Diputaciones, Cabildos, Consells y Juntas Generales, los próximos días 2 y 3 de julio.

Una elección que evidencia dos importantes claves. Una, que el presidente nacional del PP está volcado con la Comunidad Valenciana, donde su presencia es mucho más habitual y continuada que la de un ausente Pedro Sánchez. Y otra, igualmente importante, que Feijóo muestra con este importante gesto su respaldo y reconocimiento a los resultados, el talante y a la gestión de la presidenta provincial del PP en Castellón, Marta Barrachina.

El Foro de Diputaciones, Cabildos, Consells y Juntas Generales es un acto en que se prevé congregar a más de 500 personas. Y su importancia radica también en que se lleva a cabo a menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas, en mayo de 2027.

Marta Barrachina Mateu es también alcaldesa de Vall d’Alba, un pequeño municipio de la Plana Alta de Castellón que supera los 3.200 habitantes. Es, además, la primera mujer que ha logrado presidir la Diputación de Castellón. Bajo su liderazgo, el PP consiguió un contundente triunfo electoral en la provincia en los comicios de 2023. Al punto de que arrebató la institución provincial a la izquierda y obtuvo en la misma la mayoría absoluta, con 14 diputados de un total de 27.

En esas elecciones de 2023, el PP alcanzó en la provincia de Castellón los 107.824 votos, lo que supuso que un 35% de los ciudadanos de la provincia optaron por el PP. En cifras absolutas, los populares lograron en mayo de 2023 un total de 37.648 votos más que cuatro años antes, en 2019.

Desde su llegada a la presidencia de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina se ha caracterizado por mantener un tono reivindicativo frente al Gobierno del socialista Pedro Sánchez y en defensa de los intereses de la provincia de Castellón, en cuestiones como la mejora de la infrafinanciación que padecen las entidades locales, la urgencia de la actualización de las entregas a cuenta o la supresión de unas reglas fiscales injustas, que castigan a los ayuntamientos y diputaciones.

Además, también ha liderado frente al Gobierno de Sánchez la reforma de la ley de costas. Y, tanto ante el Ejecutivo como ante la Unión Europea, se ha situado al frente de la defensa de la industria cerámica, cuyo clúster se concentra, precisamente, en la provincia de Castellón.